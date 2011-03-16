2000 - 2011 - переводчик - фрилансер
1996 - 2000 - Industrial Trade Int. (Германия) - переводчик, представитель в России
1993 - 1996 GSCA (общественная огранизация) переводчик, администратор
1989-1994 учеба в Ивановском Гос. Университете (романо-германская филология)
Стажировка в США (Детройт Дизель)
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