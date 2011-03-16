majenta

Анна majenta

 
53 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

2000 - 2011 - переводчик - фрилансер

1996 - 2000 - Industrial Trade Int. (Германия) - переводчик, представитель в России

1993 - 1996 GSCA (общественная огранизация) переводчик, администратор

1989-1994 учеба в Ивановском Гос. Университете (романо-германская филология)

Стажировка в США (Детройт Дизель)

Копирайтинг
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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