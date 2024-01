majorpayne

Профессиональные навыки :

Языкипрограммирования:

Visual Basic / VB.NET:

1. Библиотеки: WinSock, ComDlg32, ComCtl32,MsHtml, MsNet, Richtx32, Flash10c, Wmp, StdOle2, Windows API.

2. Типы разработанных приложений: ActiveX DLL,ActiveX Controls, Win32-приложения.

3. Примеры разработанных приложений:

a) сетевые приложения для удаленного администрированиякомпьютеров в локальных сетях, с возможностью обмена сообщениями между клиентом

и сервером;

b) приложения для тестирования студентов в локальнойсети;

c) модуль расширения функциональности Проводника(Explorer), который добавляет новые информационные вкладки к окну свойств файла

(для файлов с расширениями exe, dll, ocx, tlb);

d) написание модулей расширения функциональности VisualBasic IDE (AddIn's).

C/C++ / VisualC++:

1. Библиотеки: Windows API, MFC,ATL, STL.

2. Типы разработанных прикладных приложений: динамическиподключаемые библиотеки (Dynamic-link library, DLL),Win32-приложения.

3. Примеры разработанных приложений:

a) написание модулей расширения для компьютерной игрыHalf-Life v.1 добавляющих в нее новыхперсонажей и оружие, а также всей связанной с этим логики.

Delphi:

1. Библиотеки: VCL/CLX, WindowsAPI.

2. Типы разработанных приложений: Win32-приложения, динамическиподключаемые библиотеки (Dynamic-link library, DLL).

3. Примеры разработанных приложений:

a) библиотека DLL для использования в существующем Visual Basic-проекте с целью расширения функциональности проекта за счет использования некоторых возможностей языка Object Pascal;

b) несколько небольших приложений: работа сматематическими функциями, строки, файлы и реестр.

PHP / PHP5

1. Библиотеки: стандартная.

2. Типы разработаных веб-приложений: PHP-скрипты.

3. Примеры разработаных веб-приложений:

a) генерация изображений типа CAPCHA;

b) PHP-вставки: работа с файлами, математические играфические функции, а также парсинг (parsing, разбор)текста;

c) файловые хранилища.

Графика и дизайн:

1. Программныепакеты:

a) Графические редакторы:

- Adobe Photoshop;

- Corel Draw.

b) Пакеты для создания и редактирования иконок:

- Microangelo6.10.0005.

2. Примеры работ:

a) логотипы/аватары;

b) обработка фотографий (замена фона, ретушь,реставрация, коррекция фотографий);

c) разработка макетов наружной рекламы(вывески, таблички, бигборды);

Веб:

1. Программные пакеты:

a) Верстка:

- Adobe Photoshop;

- Adobe Dreamweaver.

b) FTP-клиенты:

- SmartFTP 4.0.1072;

- Total Commander.

2. Примеры работ:

a) верстка сайтов;

b) размещение сайтов на хостнингах (hut.ru, vov.ru и др);

c) установка и настройка движков PHP-форумов (vbulletin,PunBB), гостевых книг (WR-LiteGuest, BlackBook).

Работа с «железом»:

1. Прокладка сетей100 Мбит;

2. Поиск иустранение неисправностей деталей компьютеров (замена памяти/видео/т.п.,

перепайка «вздувшихся» конденсаторов на материнской плате);

3. Настройкамониторов (регулировка четкости изображения на старых мониторах) ;

4. Сборкакомпьютеров «с нуля» по требованиям заказчика, с учетом политики

«цена/качество»;

5. Проверка HDD, RAM;

6. Перепрошивка BIOS;

Владение языками :

английский язык(уровень): базовый

русский язык (уровень): продвинутый

украинский язык(уровень): продвинутый

Личностные качества и дополнительная информация:

Личностные качества: ответственный,коммуникабельный, трудоголик, быстро обучаюсь, умение работать в команде.