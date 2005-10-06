majorpayne

Сергей Юрченко majorpayne

 
37 летРоссия/Калининград
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Профессиональные навыки:

Языкипрограммирования:

Visual Basic / VB.NET:

1.   Библиотеки: WinSock, ComDlg32, ComCtl32,MsHtml, MsNet, Richtx32, Flash10c, Wmp, StdOle2, Windows API.

2.   Типы разработанных приложений: ActiveX DLL,ActiveX Controls, Win32-приложения.

3.    Примеры разработанных приложений:

a)      сетевые приложения для удаленного администрированиякомпьютеров в локальных сетях, с возможностью обмена сообщениями между клиентом

и сервером;

b)      приложения для тестирования студентов в локальнойсети;

c)       модуль расширения функциональности Проводника(Explorer), который добавляет новые информационные вкладки к окну свойств файла

(для файлов с расширениями exe, dll, ocx, tlb);

d)      написание модулей расширения функциональности VisualBasic IDE (AddIn's).

C/C++ / VisualC++:

1.   Библиотеки: Windows API, MFC,ATL, STL.

2.    Типы разработанных прикладных приложений: динамическиподключаемые библиотеки (Dynamic-link library, DLL),Win32-приложения.

3.    Примеры разработанных приложений:

a)      написание модулей расширения для компьютерной игрыHalf-Life v.1 добавляющих в нее новыхперсонажей и оружие, а также всей связанной с этим логики.

Delphi:

1.   Библиотеки: VCL/CLX, WindowsAPI.

2.    Типы разработанных приложений: Win32-приложения, динамическиподключаемые библиотеки (Dynamic-link library, DLL).

3.    Примеры разработанных приложений:

a)      библиотека DLL для использования в существующем Visual Basic-проекте с целью расширения функциональности проекта за счет использования некоторых возможностей языка Object Pascal;

b)      несколько небольших приложений: работа сматематическими функциями, строки, файлы и реестр.

PHP / PHP5

1.    Библиотеки: стандартная.

2.    Типы разработаных веб-приложений: PHP-скрипты.

3.    Примеры разработаных веб-приложений:

a)      генерация изображений типа CAPCHA;

b)      PHP-вставки: работа с файлами, математические играфические функции, а также парсинг (parsing, разбор)текста;

c)       файловые хранилища.

Графика и дизайн:

1.     Программныепакеты:

a)      Графические редакторы:

-         Adobe Photoshop;

-         Corel Draw.

b)      Пакеты для создания и редактирования иконок:

-         Microangelo6.10.0005.

2.     Примеры работ:

a)      логотипы/аватары;

b)      обработка фотографий (замена фона, ретушь,реставрация, коррекция фотографий);

c)       разработка макетов наружной рекламы(вывески, таблички, бигборды);

Веб:

1.    Программные пакеты:

a)     Верстка:

-         Adobe Photoshop;

-         Adobe Dreamweaver.

b)     FTP-клиенты:

-         SmartFTP 4.0.1072;

-         Total Commander.

2.    Примеры работ:

a)      верстка сайтов;

b)      размещение сайтов на хостнингах (hut.ru, vov.ru и др);

c)       установка и настройка движков PHP-форумов (vbulletin,PunBB), гостевых книг (WR-LiteGuest, BlackBook).

Работа с «железом»:

1.      Прокладка сетей100 Мбит;

2.      Поиск иустранение неисправностей деталей компьютеров (замена памяти/видео/т.п.,

перепайка «вздувшихся» конденсаторов на материнской плате);

3.      Настройкамониторов (регулировка четкости изображения на старых мониторах) ;

4.      Сборкакомпьютеров «с нуля» по требованиям заказчика, с учетом политики

«цена/качество»;

5.      Проверка HDD, RAM;

6.      Перепрошивка BIOS;

Владение языками:

английский язык(уровень): базовый

русский язык (уровень): продвинутый

украинский язык(уровень): продвинутый

 

Личностные качества и дополнительная информация:

Личностные качества: ответственный,коммуникабельный, трудоголик, быстро обучаюсь, умение работать в команде.

PHPВерстка сайтаDelphiPhotoshopVisual Basic