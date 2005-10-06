majorpayne

Профессиональные навыки:
Языкипрограммирования:
Visual Basic / VB.NET:
1. Библиотеки: WinSock, ComDlg32, ComCtl32,MsHtml, MsNet, Richtx32, Flash10c, Wmp, StdOle2, Windows API.
2. Типы разработанных приложений: ActiveX DLL,ActiveX Controls, Win32-приложения.
3. Примеры разработанных приложений:
a) сетевые приложения для удаленного администрированиякомпьютеров в локальных сетях, с возможностью обмена сообщениями между клиентом
и сервером;
b) приложения для тестирования студентов в локальнойсети;
c) модуль расширения функциональности Проводника(Explorer), который добавляет новые информационные вкладки к окну свойств файла
(для файлов с расширениями exe, dll, ocx, tlb);
d) написание модулей расширения функциональности VisualBasic IDE (AddIn's).
C/C++ / VisualC++:
1. Библиотеки: Windows API, MFC,ATL, STL.
2. Типы разработанных прикладных приложений: динамическиподключаемые библиотеки (Dynamic-link library, DLL),Win32-приложения.
3. Примеры разработанных приложений:
a) написание модулей расширения для компьютерной игрыHalf-Life v.1 добавляющих в нее новыхперсонажей и оружие, а также всей связанной с этим логики.
Delphi:
1. Библиотеки: VCL/CLX, WindowsAPI.
2. Типы разработанных приложений: Win32-приложения, динамическиподключаемые библиотеки (Dynamic-link library, DLL).
3. Примеры разработанных приложений:
a) библиотека DLL для использования в существующем Visual Basic-проекте с целью расширения функциональности проекта за счет использования некоторых возможностей языка Object Pascal;
b) несколько небольших приложений: работа сматематическими функциями, строки, файлы и реестр.
PHP / PHP5
1. Библиотеки: стандартная.
2. Типы разработаных веб-приложений: PHP-скрипты.
3. Примеры разработаных веб-приложений:
a) генерация изображений типа CAPCHA;
b) PHP-вставки: работа с файлами, математические играфические функции, а также парсинг (parsing, разбор)текста;
c) файловые хранилища.
Графика и дизайн:
1. Программныепакеты:
a) Графические редакторы:
- Adobe Photoshop;
- Corel Draw.
b) Пакеты для создания и редактирования иконок:
- Microangelo6.10.0005.
2. Примеры работ:
a) логотипы/аватары;
b) обработка фотографий (замена фона, ретушь,реставрация, коррекция фотографий);
c) разработка макетов наружной рекламы(вывески, таблички, бигборды);
Веб:
1. Программные пакеты:
a) Верстка:
- Adobe Photoshop;
- Adobe Dreamweaver.
b) FTP-клиенты:
- SmartFTP 4.0.1072;
- Total Commander.
2. Примеры работ:
a) верстка сайтов;
b) размещение сайтов на хостнингах (hut.ru, vov.ru и др);
c) установка и настройка движков PHP-форумов (vbulletin,PunBB), гостевых книг (WR-LiteGuest, BlackBook).
Работа с «железом»:
1. Прокладка сетей100 Мбит;
2. Поиск иустранение неисправностей деталей компьютеров (замена памяти/видео/т.п.,
перепайка «вздувшихся» конденсаторов на материнской плате);
3. Настройкамониторов (регулировка четкости изображения на старых мониторах) ;
4. Сборкакомпьютеров «с нуля» по требованиям заказчика, с учетом политики
«цена/качество»;
5. Проверка HDD, RAM;
6. Перепрошивка BIOS;
Владение языками:
английский язык(уровень): базовый
русский язык (уровень): продвинутый
украинский язык(уровень): продвинутый
Личностные качества и дополнительная информация:
Личностные качества: ответственный,коммуникабельный, трудоголик, быстро обучаюсь, умение работать в команде.