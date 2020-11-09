Дизайнер упаковки

Работал в дизайнерской команде Рихтера, выпускали газеты, подарочные коробки, верстали меню и много всего прочего, лично сделал для них сервис для бесконтактного общения с гостями. Работал в самых разных направлениях в дизайне, но сейчас больше всего интересна работа с упаковкой, этикетками,графикой,типографикой. Работал фрилансером через "сарафанное радио", сейчас решил попробовать поработать на биржах.

Разработаю дизайн упаковки. Любого продукта, с созданием этикетки и полной типографической подготовкой макета к печати.

Вы отправляете тз, мы обсуждаем его, выбираем наиболее удачную концепцию и я приступаю к работе.

Если только этикетка, это займет 2-3 рабочих дня, если полноценный брендбук, то 5 рабочих дней.

Оформлю презентации, представление обоснования концепций. Приведение примеров того, как разные носители отражают фирменный стиль компании

Владею:

Web - Figma, Sketch,Indesign, Zeplin,Photoshop, Principle, Illustrator, Яндекс метрика, Tilda

Motion/Video - After Effects, Premiere, Da Vinci

3d - Cinema 4D,Blender, Unity, Houdini

Script - Xcode, Visual Studio Code(базово)

ссылка на портфолио:

https://www.behance.net/makart