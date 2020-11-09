Работал в дизайнерской команде Рихтера, выпускали газеты, подарочные коробки, верстали меню и много всего прочего, лично сделал для них сервис для бесконтактного общения с гостями. Работал в самых разных направлениях в дизайне, но сейчас больше всего интересна работа с упаковкой, этикетками,графикой,типографикой. Работал фрилансером через "сарафанное радио", сейчас решил попробовать поработать на биржах.
Разработаю дизайн упаковки. Любого продукта, с созданием этикетки и полной типографической подготовкой макета к печати.
Вы отправляете тз, мы обсуждаем его, выбираем наиболее удачную концепцию и я приступаю к работе.
Если только этикетка, это займет 2-3 рабочих дня, если полноценный брендбук, то 5 рабочих дней.
Оформлю презентации, представление обоснования концепций. Приведение примеров того, как разные носители отражают фирменный стиль компании
Владею:
Web - Figma, Sketch,Indesign, Zeplin,Photoshop, Principle, Illustrator, Яндекс метрика, Tilda
Motion/Video - After Effects, Premiere, Da Vinci
3d - Cinema 4D,Blender, Unity, Houdini
Script - Xcode, Visual Studio Code(базово)
ссылка на портфолио: