Конструктор Чат-Ботов

Здравствуйте!Меня зовут Максим.Недавно я прошёл курс по созданию чат-ботов и теперь хотел бы создать чат-бота для вас. С тем, каких ботов я могу создавать вы можете ознакомится перейдя по этой ссылке:https://t.me/SydorukMax_botГотов создать бота для вас. Мой интерес - оформить кейс по итогу выполненной работы и получить ваш отзыв. После того, как Вы увидите результат и убедитесь в эффективности этого инструмента, смогу предложить Вам дальнейшее сотрудничество.Для моей работы вам нужно иметь Pro аккаунт в Smart Sender (10$ в месяц)Вы платите за активную подписку, а не за фактическое пользование платформой. После неуспешной оплаты доступ в проекты блокируется только для редактирования. Воронки продолжают работать и подписчики собираются.Это описано в условиях пользования: https://smartsender.com/termsПодробней о тарифах:https://smartsendereu.atlassian.net/wiki/spaces/docsru/pages/85557257С уважением, МаксимКонструктор чат-ботов!!!В чат-бот визитке есть видео со мной!!!