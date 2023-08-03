mak_ayashmailru

Работаю с текстами, любыми!

Имею хорошее филологическое образование.

В моем бэкграунде - огромный опыт создания различных материалов (информационных, справочных, аналитических) в виде докладов, отчетов, книг, брошюр, буклетов, постеров, баннеров.

Пишу самые разные тексты, на любую тему. Авторские. От кратких до пространных. От простых до сложных. Корректирую готовые тексты. Практикую качественную транскрибацию текстов. Работаю с текстами на английском языке.

К заказам отношусь с уважением, трепетно. Работаю вдумчиво, грамотно, корректно и быстро. Обеспечиваю требуемый результат.

Всегда нацелена на успех, в интересах сторон.

Приглашаю к сотрудничеству, буду рада!