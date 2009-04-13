Опыт, грамотность, качество, ответственность

Высшее педагогическое образование. Большой опыт работы корректором и редактором. Занимаюсь редактированием книг по истории (из нескольких "собрала" новую книгу), статей в медицинской энциклопедии (отредактировала энциклопедию «Академики РАМН»), приведением подстрочного перевода к литературной норме. Работала в журналах по праву (КонсультантПлюс), нефтехимии, автомобилям. Обожаю буквы, имею богатый словарный запас и высокий уровень грамотности.