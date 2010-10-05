Программист

- Уверенное знание Delphi, С++

Уже около 3 лет занимаюсь программированием на Delphi 7 и С++ Builder 6. В портфолио, на моем сайте имеются описания моих проектов.

- Знание HTML, XML

Хорошие знания HTML-разметки, имеется опыт работы в Macromedia Dreamweaver.

- Знания языка SQL и MS SQL Server

- Уверенное знание Photoshop

- Знание встроенного языка программирования 1С:Предприятие

- Опыт разработки отчетов на FastReport

- Имеются навыки работы в Visual Studio(С#)