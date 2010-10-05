Программист
- Уверенное знание Delphi, С++
Уже около 3 лет занимаюсь программированием на Delphi 7 и С++ Builder 6. В портфолио, на моем сайте имеются описания моих проектов.
- Знание HTML, XML
Хорошие знания HTML-разметки, имеется опыт работы в Macromedia Dreamweaver.
- Знания языка SQL и MS SQL Server
- Уверенное знание Photoshop
- Знание встроенного языка программирования 1С:Предприятие
- Опыт разработки отчетов на FastReport
- Имеются навыки работы в Visual Studio(С#)
Действие аккаунта приостановлено!