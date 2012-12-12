Соотношение цены и качества.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

• Опыт работы в должности более 7 лет

• Навыки сложной верстки многостраничных изданий, подготовки макетов для печати, сканированию, технической ретуши, оцифровка фотографий, слайдов, негативов

• Профессиональное знание программ: Corel Draw; Adobe: Photoshop, Illustrator, Acrobat, In Design.

Предпечатная подготовка (препресс) - это то звено, которое наиболее тесно связано с методом печати. Цель препресса - подготовить разработанный дизайнером макет к печати в соответствии с требованиями той или иной типографии. Не углубляясь в этот процесс отмечу, что один из моих козырей - знание характеристик того оборудования, на котором будет печататься изделие. Для моих потенциальных Заказчиков замечу, что это влияет на предсказуемость результата, следовательно, неожиданностей при получении тиража не будет. Для конкурентов - да, господа, я знаю не только величину растискивания на конкретной машине и на конкретной бумаге, хотя и это уже, согласитесь, неплохо. Еще есть пара-тройка интересных характеристик - "но я вам о них не расскажу!". Еще немного соли на раны конкурентам - у меня все текстовые материалы проходят профессиональную корректуру.

Странно, но на уровне околополиграфической общности людей, именующих себя дизайнерами, чрезвычайно распространено мнение, что подготовить макет к печати - это перевести шрифты в кривые или “отрастрировать” его.

Я торжественно и убедительно прошу - переводите в кривые или растрируйте только своих близких родственников!!!