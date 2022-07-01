Мне необходимо разработать сайт. Пример http://milliondollarhomepage.com/ Прототип моего сайта: https://www.figma.com/proto/TlnYvSz2Ye2bAEVDMhC9QQ/1-млн-пикселей?node-id=605%3A4&starting-point-node-id=605%3A4 Тех задание: https://docs.google.com/document/d/19jQ3FkdUwIA5uLM4JqRRGiVJBAlc_8O6bxYK3izUvcA/edit От вас необходимо написать на чем вы сможете разработать сайт и сроки. Идеальный срок 7 дней. Нужен 1 программист, кто сам может это все собрать. Компании не рассматриваются.