makave

Валера Левадин makave

 
35 летГреция/Афины
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Сайты под ключ wordpress / дизайн / верстка
WordPress
Портфолио
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $500
#3215
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 4 дней
#3595
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#5468
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 2 дней
#6209