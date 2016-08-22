makbolotov

Профессиональная HTML верстка макетов дизайна:

Профессиональная HTML верстка макетов дизайна:

- XHTML 1.0 +, CSS, jQuery

- Блочная (div), табличная (table) или смешанная

- Резиновая или фиксированная

- Соблюдение стандартов W3C

- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome (IE6 оговаривается отдельно)

- Аккуратный, логичный, продуманный, ручной код

- Соблюдение сроков

- Качественная работа за умеренную цену

- Гарантия

- Постоянный контакт с заказчиком

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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

1. WebMoney

2. Яндекс.Деньги

3. Безналичный расчет

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РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:

с 18:00 до 03:00 мск, будни.

Суббота, Воскресенье - выходные дни, но ...

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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Email: [email protected]

ICQ: 666-354-799

Спасибо за Ваш выбор.

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