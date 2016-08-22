makbolotov

Профессиональная HTML верстка макетов дизайна:
- XHTML 1.0 +, CSS, jQuery
- Блочная (div), табличная (table) или смешанная
- Резиновая или фиксированная
- Соблюдение стандартов W3C
- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome (IE6 оговаривается отдельно)
- Аккуратный, логичный, продуманный, ручной код
- Соблюдение сроков
- Качественная работа за умеренную цену
- Гарантия
- Постоянный контакт с заказчиком
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
1. WebMoney
2. Яндекс.Деньги
3. Безналичный расчет
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РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:
с 18:00 до 03:00 мск, будни.
Суббота, Воскресенье - выходные дни, но ...
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Email: [email protected]
ICQ: 666-354-799
Спасибо за Ваш выбор.
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