Сис Админ, Веб Мастер

Профессиональные навыки:

- Администрирование сервера на ОС Windows Server, Linux OS, Web сервера;

- Обслуживание баз данных MySQL, SQL;

- HTML-CSS верстка, знание систем управления CSM;

- Photoshop (обработка фотографий, создание Flash, GIF анимации);

- Общения/предоставление технической поддержки клиентам;

- Знание английского языка

От себя гарантирую:

- Пунктуальность

- Ответственность

- Коммуникацию и связь в течение всего сотрудничества.

Ищу команду для совместного сотрудничества, готов самостоятельно обучаться новому. Много свободного времени. Принимал участие в создании и управлении множества различных интернет проектов (Интернет магазины, Lineage 2 сервера).

Контакты:

E-Mail: [email protected] Tel: 7-904-096-40-44 ICQ: 441-613-504 Skype: BoJl3oPoH