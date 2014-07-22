Профессиональные навыки:
- Администрирование сервера на ОС Windows Server, Linux OS, Web сервера;
- Обслуживание баз данных MySQL, SQL;
- HTML-CSS верстка, знание систем управления CSM;
- Photoshop (обработка фотографий, создание Flash, GIF анимации);
- Общения/предоставление технической поддержки клиентам;
- Знание английского языка
От себя гарантирую:
- Пунктуальность
- Ответственность
- Коммуникацию и связь в течение всего сотрудничества.
Ищу команду для совместного сотрудничества, готов самостоятельно обучаться новому. Много свободного времени. Принимал участие в создании и управлении множества различных интернет проектов (Интернет магазины, Lineage 2 сервера).
Контакты:
E-Mail: [email protected] Tel: 7-904-096-40-44 ICQ: 441-613-504 Skype: BoJl3oPoH