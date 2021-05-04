make_it_dessign

Создаю сайты с нуля, начиная с фундамент маркетинга, заканчивая подключением технической части (crm, чат-боты, email-рассылки, онлайн-кассы и др)

Здравствуй! Меня зовут Саша, занимаюсь веб-дизайном, сертифицированный специалист, работающий на себя.

Проживаю в Санкт-Петербурге, принимаю заказы со всего мира)

Умею не просто создать сайт, а сделать его продающим, создаю уникальный дизайн вручную через Figma, затем переношу его через zero блоки на Tilda, работаю на продвинутом уровне, следовательно умею пользоваться анимацией, подключением всех необходимых, как включенных в тильду, так и сторонних сервисов, учитываю все ваши желания, предлагаю свои идеи!

Буду рада не только создать сайт, но и сделать редизайн существующего, слежу за современными тенденциями, изучаю новую литературу.

Жду ваш проект!