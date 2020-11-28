Рада приветствовать!

Я начинающий специалист в сфере веб-дизайна и верстки современных сайтов.

В данный момент нахожусь на последних этапах обучения по данным направлениям на учебных платформах: WAYUP и FructCode.

Хотелось бы отметить, что начинать всегда здорово, и все мы, с чего начинали. Мое трудолюбие, усидчивость и ответственность, всегда позволяли мне добиваться нужного результата. Я открыта для общения и обмена знаниями. В силу того, что я только приступаю к фрилансу, я рада выполнять практически любые задания, чтобы получать опыт и делиться им с вами.

P.S Думаю, что новичок не всегда плохо, а скорее, наоборот, гораздо больше стремления и желания сделать по-максимуму хорошо!