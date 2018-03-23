makeontime

Продвижение Вашего сайта посредством крауд-маркетинга

Меня зовут Ксения. Я верю, что в работу нужновкладывать не только время и силы, но ещё и душу. И я хочу с Вами работать!

Ниже информация о моих навыках и предпочтениях в работе.

I. Крауд-маркетинг.

Опыт работы: более 4лет.

Работаю с:

1. русскими;

2. украинскими;

3. английскими;

4. немецкими площадками.

В наличии есть своя большаябаза площадок для размещения.

Умею грамотно пользоватьсяплагинами для SEO-аналитики (посещаемость, dofollow-, noffolow-ссылки,

ТИЦ, трастовость сайта, количество спама).

Есть внушительный опытсоздания и ведения темы. В работе использую только релевантные и свежие темы

(последний пост не более шести месяцев назад, если другое не указано в ТЗ).

Выполняю работу в соответствии к требованиям заказчика. Гарантирую

соответствие комментариев заданной теме (предпочитаю создавать уникальные,

информативные и реалистичные комментарии, сокращая до возможного минимума

количество воды (если другое не указано в ТЗ). В работе использую «прокаченные»

профили.

Гарантирую выполнениезадания в установленный дедлайн.

Минимальное количествосимволов в комментарии - 400.

Предоставлю по требованию примеры работ!

II. Копирайтинг, рерайтинг.

Опыт работы: более 2лет.

Предоставлю по требованию примеры работ!

III. Закупка ссылок.