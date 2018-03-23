makeontime

Меня зовут Ксения. Я верю, что в работу нужновкладывать не только время и силы, но ещё и душу. И я хочу с Вами работать!
Ниже информация о моих навыках и предпочтениях в работе.
I. Крауд-маркетинг.
Опыт работы: более 4лет.
Работаю с:
1. русскими;
2. украинскими;
3. английскими;
4. немецкими площадками.
В наличии есть своя большаябаза площадок для размещения.
Умею грамотно пользоватьсяплагинами для SEO-аналитики (посещаемость, dofollow-, noffolow-ссылки,
ТИЦ, трастовость сайта, количество спама).
Есть внушительный опытсоздания и ведения темы. В работе использую только релевантные и свежие темы
(последний пост не более шести месяцев назад, если другое не указано в ТЗ).
Выполняю работу в соответствии к требованиям заказчика. Гарантирую
соответствие комментариев заданной теме (предпочитаю создавать уникальные,
информативные и реалистичные комментарии, сокращая до возможного минимума
количество воды (если другое не указано в ТЗ). В работе использую «прокаченные»
профили.
Гарантирую выполнениезадания в установленный дедлайн.
Минимальное количествосимволов в комментарии - 400.
Предоставлю по требованию примеры работ!
II. Копирайтинг, рерайтинг.
Опыт работы: более 2лет.
Предоставлю по требованию примеры работ!
III. Закупка ссылок.