makeupservice

Владимир makeupservice

 
33 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Сервис Проверки Вёрстки

 Устали от некачественной вёрстки? Боитесь ошибиться с исполнителем? Впервые даёте заказ на вёрстку? Мы готовы сделать процесс работы с верстальщиками и программистами абсолютно комфортным. Плюс ко всему, сэкономим для вас значительное количество времени: от 2 до 7 дней для небольших проектов и до 1,5-2 недель для крупных

  • уточним все ваши требования к работе так, чтобы у вас не было сомнений в качестве сделанной работы.
  • дадим советы и рекомендации по адаптивной вёрстке для устройств, ширина и высота экрана которых отличается от заданных в макете
  • предупредим вас о необходимости доработки дизайна в случае необходимости
  • при необходимости, составим исчерпывающее ТЗ, которое оставит в стороне все негласные договорённости
  • заставим вами выбранных исполнителей придерживаться сроков и календарного плана
  • установим штрафы и бонусы в зависимости от качества работы.
Возможные критерии нашей проверки:
  • адаптивная, кроссбраузерная вёрстка. Вы получите скриншоты с более чем 10 разрешений экрана в разных браузерах, в том числе IE
  • PixelPerfect, попиксельное соответствие -  совпадение элементов для заданных макетов + соответствие интерлиньяжа и вертикальных размеров в адаптивных вариантах
  • соответствие размерной сетке (Bootstrap, Skeleton, Foundation, 960 и т.д…)
  • проверка на соответствие шрифтов, попадение в цветовую гамму.
  • скорость загрузки сайта
  • пригодность для SEO
  • удобство доработки макета впоследствие
Мы 9 год на рынке IT и прошли через все стадии проблем, которые описывали выше.Если вы заинтересованы сэкономить свои силы и время, просто напишите нам:[email protected]
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