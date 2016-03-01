makeupservice

Сервис Проверки Вёрстки

Устали от некачественной вёрстки? Боитесь ошибиться с исполнителем? Впервые даёте заказ на вёрстку? Мы готовы сделать процесс работы с верстальщиками и программистами абсолютно комфортным. Плюс ко всему, сэкономим для вас значительное количество времени: от 2 до 7 дней для небольших проектов и до 1,5-2 недель для крупных

уточним все ваши требования к работе так, чтобы у вас не было сомнений в качестве сделанной работы.

дадим советы и рекомендации по адаптивной вёрстке для устройств, ширина и высота экрана которых отличается от заданных в макете

предупредим вас о необходимости доработки дизайна в случае необходимости

при необходимости, составим исчерпывающее ТЗ, которое оставит в стороне все негласные договорённости

заставим вами выбранных исполнителей придерживаться сроков и календарного плана

установим штрафы и бонусы в зависимости от качества работы.

адаптивная, кроссбраузерная вёрстка. Вы получите скриншоты с более чем 10 разрешений экрана в разных браузерах, в том числе IE

PixelPerfect, попиксельное соответствие - совпадение элементов для заданных макетов + соответствие интерлиньяжа и вертикальных размеров в адаптивных вариантах

соответствие размерной сетке (Bootstrap, Skeleton, Foundation, 960 и т.д…)

проверка на соответствие шрифтов, попадение в цветовую гамму.

скорость загрузки сайта

пригодность для SEO

удобство доработки макета впоследствие