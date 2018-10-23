Дизайнер

Высшее образование, специальность «Графический дизайн»

Профпереподготовка, академия ГАСИС, специальность «менеджмент-маркетинг»

Общий стаж работы 12 лет

ОПЫТ РАБОТЫ:

С апреля 2013 по настоящее время занимаюсь любимым делом - винилографией автомобилей. (Это оклейка кузова пленкой с напечатаным художественным изображением). Обычно проект по винилу авто - это следующие этапы: • постановка задачи, устное описание вариантов ее решения с заказчиком и коллегами по проекту; • подготовка 2-х-3-х эскизов; • согласование их с клиентом, правки; • создание финальной дизайн-привязки будущего винила на автомобиле; • создание развертки (вид автомобиля со всех сторон; • доведение изображения до необходимого печатного качества; • Подготовка проекта к печати, включающая в себя создание лекал деталей автомобиля для совмещения рисунка на каждой из них). • Контроль печати; • Создание спецификации для оклейщиков, а также, зачастую, непосредственное участие в процессе оклейки.

Трудилась в нескольких компаниях с подобным профилем, в каждой из которых, помимо дизайн-проектов по винилу, занималась также всей рекламной продукцией, компании: фирменным стилем, каталогами продукции и услуг, графическим оформлением офиса и производства, POS материалов и зачастую, дизайном сайтов этих же компаний. В обязанности также входила фоторетушь отснятого материала выполненных проектов. www.adm-k.ru

С апреля 2011 апрель 2013 менеджер по рекламе в компании «СПУТНИК стиль», фабрика кухни. Участие в разработке медиаплана и формировании рекламного бюджета. Мониторинг рекламной активности конкурентов. Создание фирменного стиля и бренд-бука компании с нуля: логотип, фирменный стиль, шаблоны полиграфической, наружной и web рекламы, стандарты оформления фирменных салонов (вывески, входные группы, POS). Работа с подрядчиками по изготовлению всех видов рекламы, проведение тендеров. Организация рекламной деятельности региональных представителей: разработка дизайн-проектов внешнего и внутреннего рекламного оформления салонов, а также, дистанционное участие в оформлении вывесок, входных групп и POS всех открывающихся региональных салонов. Подготовка к выставкам.

www.rumebel.ru

С октября 2009 по октябрь 2010 дизайнер отдела маркетинга компании "Форвард", официального экипировщика сборных команд России. Создание макетов для всех видов рекламы. Организация и проведение съемок спортивной одежды. Верстка многостраничных каталогов.

Поддержание фирменного стиля, работа по рекламе с региональными представителями.

www.forward-sport.ru

C апреля 2009 по октябрь 2009 Дизайнер - менеджер по рекламе компании "Фиеста Керамика".

Создание эскизов керамической плитки, макетов для всех видов рекламы, подготовка в печать и т.д., а также менеджер по рекламе (резмещение рекламы в интернете, взаимодействие с подрядчиками по изготовлению наружки, полиграфии и т.д., контроль над работой 3-D визуализаторов и web-дизайнеров.) Являюсь автором фирменного стиля и куратором его внедрения в местах продаж.

www.fiestaceramica.ru

С 2008 по 2009 Дизайнер отдела маркетинга группы компаний "Блок"

Официальный дилер 12 марок автомобилей.

Должностные обязанности:

Разработка концепций рекламных кампаний. Изготовление макетов для рекламы всех видов: наружная, полиграфическая, web. Оформление автомобилей для тест-драйва. Подготовка в печать.

www.block.ru

С 2004 по 2008 Дизайнер отдела полиграфии в рекламно-производственной фирме “5 Высота”, г. Москва

Рекламно-производственная фирма с полным спектром услуг в сфере рекламной продукции (полиграфия, сувенирная продукция, наружная реклама.)

Должностные обязанности:

Разработка дизайн-макетов полиграфической продукции (буклеты, визитные карточки, календари, рекламные модули и т. д.) Разработка логотипов и фирменного стиля. Изготовление макетов наружной рекламы и сувенирной продукции. Непосредственное общение с заказчиками. Ведение заказа от приема до выдачи.

www.5vysota.ru

ОБРАЗОВАНИЕ:

1999-2003 гг. Обнинский Политехнический Техникум, специальность 0514 «Графический Дизайн»

2003-2007 гг. Московский Государственный Университет Сервиса (г. Москва) (в настоящее время «Российский Государственный Университет Туризма и Сервиса»)

Институт дизайна, изобразительного и прикладного искусства.

Факультет: Изобразительного и рекламного искусства.

Специальность: Графический дизайн.

2010-2011 гг. Московская академия профпереподготовки «ГАСИС»

Курсы профпереподготовки на базе первого высшего образования, специальность «Менеджмент-маркетинг»

О СЕБЕ:

Знение теории и практики рекламы «снаружи и изнутри»

Умение работать быстро и внимательно

Обширный опыт общения с клиентами

Знание ПК: продвинутый пользователь

Программы: Corel Draw, Photoshop, Illustrator, InDesign, платформы PC, Mac

Иностранный язык - английский

Умение рисовать от руки

Умение и желание работать!