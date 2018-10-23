Высшее образование, специальность «Графический дизайн»
Профпереподготовка, академия ГАСИС, специальность «менеджмент-маркетинг»
Общий стаж работы 12 лет
ОПЫТ РАБОТЫ:
С апреля 2013 по настоящее время занимаюсь любимым делом - винилографией автомобилей. (Это оклейка кузова пленкой с напечатаным художественным изображением). Обычно проект по винилу авто - это следующие этапы: • постановка задачи, устное описание вариантов ее решения с заказчиком и коллегами по проекту; • подготовка 2-х-3-х эскизов; • согласование их с клиентом, правки; • создание финальной дизайн-привязки будущего винила на автомобиле; • создание развертки (вид автомобиля со всех сторон; • доведение изображения до необходимого печатного качества; • Подготовка проекта к печати, включающая в себя создание лекал деталей автомобиля для совмещения рисунка на каждой из них). • Контроль печати; • Создание спецификации для оклейщиков, а также, зачастую, непосредственное участие в процессе оклейки.
Трудилась в нескольких компаниях с подобным профилем, в каждой из которых, помимо дизайн-проектов по винилу, занималась также всей рекламной продукцией, компании: фирменным стилем, каталогами продукции и услуг, графическим оформлением офиса и производства, POS материалов и зачастую, дизайном сайтов этих же компаний. В обязанности также входила фоторетушь отснятого материала выполненных проектов. www.adm-k.ru
С апреля 2011 апрель 2013 менеджер по рекламе в компании «СПУТНИК стиль», фабрика кухни. Участие в разработке медиаплана и формировании рекламного бюджета. Мониторинг рекламной активности конкурентов. Создание фирменного стиля и бренд-бука компании с нуля: логотип, фирменный стиль, шаблоны полиграфической, наружной и web рекламы, стандарты оформления фирменных салонов (вывески, входные группы, POS). Работа с подрядчиками по изготовлению всех видов рекламы, проведение тендеров. Организация рекламной деятельности региональных представителей: разработка дизайн-проектов внешнего и внутреннего рекламного оформления салонов, а также, дистанционное участие в оформлении вывесок, входных групп и POS всех открывающихся региональных салонов. Подготовка к выставкам.
С октября 2009 по октябрь 2010 дизайнер отдела маркетинга компании "Форвард", официального экипировщика сборных команд России. Создание макетов для всех видов рекламы. Организация и проведение съемок спортивной одежды. Верстка многостраничных каталогов.
Поддержание фирменного стиля, работа по рекламе с региональными представителями.
C апреля 2009 по октябрь 2009 Дизайнер - менеджер по рекламе компании "Фиеста Керамика".
Создание эскизов керамической плитки, макетов для всех видов рекламы, подготовка в печать и т.д., а также менеджер по рекламе (резмещение рекламы в интернете, взаимодействие с подрядчиками по изготовлению наружки, полиграфии и т.д., контроль над работой 3-D визуализаторов и web-дизайнеров.) Являюсь автором фирменного стиля и куратором его внедрения в местах продаж.
С 2008 по 2009 Дизайнер отдела маркетинга группы компаний "Блок"
Официальный дилер 12 марок автомобилей.
Должностные обязанности:
Разработка концепций рекламных кампаний. Изготовление макетов для рекламы всех видов: наружная, полиграфическая, web. Оформление автомобилей для тест-драйва. Подготовка в печать.
С 2004 по 2008 Дизайнер отдела полиграфии в рекламно-производственной фирме “5 Высота”, г. Москва
Рекламно-производственная фирма с полным спектром услуг в сфере рекламной продукции (полиграфия, сувенирная продукция, наружная реклама.)
Должностные обязанности:
Разработка дизайн-макетов полиграфической продукции (буклеты, визитные карточки, календари, рекламные модули и т. д.) Разработка логотипов и фирменного стиля. Изготовление макетов наружной рекламы и сувенирной продукции. Непосредственное общение с заказчиками. Ведение заказа от приема до выдачи.
ОБРАЗОВАНИЕ:
1999-2003 гг. Обнинский Политехнический Техникум, специальность 0514 «Графический Дизайн»
2003-2007 гг. Московский Государственный Университет Сервиса (г. Москва) (в настоящее время «Российский Государственный Университет Туризма и Сервиса»)
Институт дизайна, изобразительного и прикладного искусства.
Факультет: Изобразительного и рекламного искусства.
Специальность: Графический дизайн.
2010-2011 гг. Московская академия профпереподготовки «ГАСИС»
Курсы профпереподготовки на базе первого высшего образования, специальность «Менеджмент-маркетинг»
О СЕБЕ:
Знение теории и практики рекламы «снаружи и изнутри»
Умение работать быстро и внимательно
Обширный опыт общения с клиентами
Знание ПК: продвинутый пользователь
Программы: Corel Draw, Photoshop, Illustrator, InDesign, платформы PC, Mac
Иностранный язык - английский
Умение рисовать от руки
Умение и желание работать!