makhovski991

Переводчик, автор контента. Английский, французский языки

Предоставляю услуги по переводу текстов на английский и французский, а также с данных иностранных языков на русский/украинский языки.

Создаю текстовый контент для сайтов с уникальностью, равной или близкой к 100%.

Высокое качество работы, обширный опыт, строгое соблюдение оговоренных сроков.

Гибкие тарифы.

Официальный статус физического лица - предпринимателя в Украине.

Контактный тел.: +3 8 097 803 4864

Адрес электронной почты: [email protected]