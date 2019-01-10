makhovski991

Елена Гладышева makhovski991makhovski991
41 годУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Переводчик, автор контента. Английский, французский языки
Предоставляю услуги по переводу текстов на английский и французский, а также с данных иностранных языков на русский/украинский языки.
Создаю текстовый контент для сайтов с уникальностью, равной или близкой к 100%.
Высокое качество работы, обширный опыт, строгое соблюдение оговоренных сроков.
Гибкие тарифы.
Официальный статус физического лица - предпринимателя в Украине.
Контактный тел.: +3 8 097 803 4864
Адрес электронной почты: [email protected]