makingoff

Алексей makingoff

 
35 летРоссия/Саранск
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Верстаю, программирую под веб.

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Отзывы заказчиков
FladeX
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Статистика поисковых запросов для danneo cms
Отличный исполнитель, выполнил работу точно и в срок. Рекомендую!
Четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
нет отзывов
от $60
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $40
от 1 дня
нет рейтинга