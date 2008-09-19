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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Отличный исполнитель, выполнил работу точно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую.
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