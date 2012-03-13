makivka

Евгения Титинюк makivka

 
37 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Титинюк Евгения Юрьевна

1986г

[email protected]

0637010139

Образование:

• 2002 - 2004гг. – лицей на базе ХГТУСА (ХИСИ), архитектурный класс

• 2004 - 2010гг. - архитектурный факультет ХГТУСА (бывш. ХИСИ)

по специальности "дизайн архитектурной среды"

Дополнительное образование:

• Курсы флористики, «Флорис»

• Курсы английского языка (1-3 уровень), «Интерлинк»

Опыт работы:

• художник-иллюстратор (редакция "Основа")

• дизайнер интерьера

• дизайнер флорист

• ландшафтный дизайн

• фотограф

• дизайн и изготовление авторских кукол

• витраж

• батик

Портфолио