Титинюк Евгения Юрьевна
1986г
0637010139
Образование:
• 2002 - 2004гг. – лицей на базе ХГТУСА (ХИСИ), архитектурный класс
• 2004 - 2010гг. - архитектурный факультет ХГТУСА (бывш. ХИСИ)
по специальности "дизайн архитектурной среды"
Дополнительное образование:
• Курсы флористики, «Флорис»
• Курсы английского языка (1-3 уровень), «Интерлинк»
Опыт работы:
• художник-иллюстратор (редакция "Основа")
• дизайнер интерьера
• дизайнер флорист
• ландшафтный дизайн
• фотограф
• дизайн и изготовление авторских кукол
• витраж
• батик
Портфолио
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