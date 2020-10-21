Пост-обработка видео, монтаж любой сложности

Добрый день!

Меня зовут Дмитрий, 25 лет, город Москва.

По основной работе- учитель начальных классов. Но на фрилансе занимаюсь созданием и постобработкой видео более двух лет. Начинал работу с частной онлайн-школы, после чего продолжил работу в качестве самостоятельного специалиста.

Работаю в программах Adobe, DaVinci, Vegas. К моим профессиональным навыкам относятся: склейка\обрезка видео, добавление эффектов и переходов, анимация, цветокоррекция и обработка звука и так далее.