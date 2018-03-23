Seo-аудит твоего сайта. Покажу, где проблема живет и что с ней делать ;)

Привет! Я - Женя. Люблю то, что делаю и делаю то ,что люблю хорошо!

В деле 7 лет. 2 месяца в начале своего пути работала за спасибо, ну и за чаек с печеньками в офисе.

Цель -опыт. Рекорд - 100 сайтов за 50 дней (аудиты, разработка тактики продвижения, само продвижение и еще много всего). Видела в живую такие сайты (движки) о которых многие не слышали, про некоторые уже и не услышат :D

Мой аудит - это не только цифры и графики , я не только анализирую, но и сразу же даю рекомендации. Я не жадная, если знаю чем помочь - помогу . Не в рамках продвижения , а как доп приятность к аудиту! Знаю, что любит Google и от чего тащится Яндекс ;)

А так же я переводчик ) Перевожу технический язык программистов и систем :) на человеческий и понятный хозяину сайта! Знаю, Вы терпеть не можете этот "нано-стиль" в общении ))) Все просто ,я точно это знаю!

Время на аудит 1- 3 дня (от объема сайта ).

Ну что ? Посмотрим, что у тебя с сайтом?