Нужен интернет -магазин ( движок opencart , но рассмотрю предложения и на WP) На шаблонном адаптивном дизайне , без подвязки платежных систем , но с личным кабинетом , корзиной. Функционал по типу промовского ( поиск ...
Привет! Я - Женя. Люблю то, что делаю и делаю то ,что люблю хорошо!
В деле 7 лет. 2 месяца в начале своего пути работала за спасибо, ну и за чаек с печеньками в офисе.
Цель -опыт. Рекорд - 100 сайтов за 50 дней (аудиты, разработка тактики продвижения, само продвижение и еще много всего). Видела в живую такие сайты (движки) о которых многие не слышали, про некоторые уже и не услышат :D
Мой аудит - это не только цифры и графики , я не только анализирую, но и сразу же даю рекомендации. Я не жадная, если знаю чем помочь - помогу . Не в рамках продвижения , а как доп приятность к аудиту! Знаю, что любит Google и от чего тащится Яндекс ;)
А так же я переводчик ) Перевожу технический язык программистов и систем :) на человеческий и понятный хозяину сайта! Знаю, Вы терпеть не можете этот "нано-стиль" в общении ))) Все просто ,я точно это знаю!
Время на аудит 1- 3 дня (от объема сайта ).
Ну что ? Посмотрим, что у тебя с сайтом?
- Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт7 лет назад