makkejj

Евгения Фадеева makkejj

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Seo-аудит твоего сайта. Покажу, где проблема живет и что с ней делать ;)

Привет! Я - Женя. Люблю то,  что делаю и делаю то ,что люблю хорошо!

В деле 7 лет. 2 месяца в начале своего пути работала за спасибо, ну и за чаек с печеньками в офисе.

Цель -опыт. Рекорд - 100 сайтов за 50 дней (аудиты, разработка тактики продвижения, само продвижение и еще много всего). Видела в живую такие сайты (движки) о которых многие не слышали, про некоторые уже и не услышат :D 

Мой аудит - это не только цифры  и графики , я не только анализирую, но и сразу же даю рекомендации. Я не жадная, если знаю чем помочь - помогу . Не в рамках продвижения , а как доп приятность к аудиту! Знаю, что любит Google и от чего тащится Яндекс ;) 

А так же я переводчик ) Перевожу технический язык программистов и систем :) на человеческий и понятный хозяину сайта! Знаю, Вы терпеть не можете этот "нано-стиль" в общении ))) Все просто ,я точно это знаю! 

Время на аудит 1- 3 дня (от объема сайта ). 

Ну что ?  Посмотрим, что у тебя с сайтом?  

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    Нужен интернет -магазин ( движок opencart , но рассмотрю предложения и на WP) На шаблонном адаптивном дизайне , без подвязки платежных систем , но с личным кабинетом , корзиной. Функционал по типу промовского ( поиск ...

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    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад