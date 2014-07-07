makler0008

Рерайтер

Могу писать копирайт, но ищу рерайт (постоянные ежедневные заказы)

Любые темы, кроме политики и текстов, переполненных специфическими терминами, которые невозможно заменить.

Обычно у меня уникальность по Адвего 100% ( по text.ru - 100%), но пару раз было 98%.

Опыт 1 год (время от времени).,

Скорость: 10 000 зн / рабочий день (не спеша).,

Примеры моих работ на сайте (блог сугубо для примера - не рекламируется. статьи - копирайт).

Каждую работу выполняю качественно (читабельно)

Условия: первый текст (для оценки качества моей работы) по низкой цене - 15 руб. / 1000 знаков, не более 1000 знаков и с предоплатой 100%., (карта Сбербанка, WMR, WMZ, WME, ЯД)

В дальнейшем - жду оплату работы после каждого текста.

По цене за 1000 зн - предлагайте Ваши условия оплаты .

Варианты бесплатных, якобы "тестовых" заданий для "перспективной" и "высокооплачиваемой" работы не рассматриваю в принципе :)

Я дорожу своей репутацией и гарантирую высокое качество работы.

+79182912474 (Краснодарский край)

skype:maklerkrasnodara.

камера и микрофон не подключены (где-то валяются, найду - подключу)

e-mail:[email protected]