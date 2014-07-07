makler0008

Могу писать копирайт, но ищу рерайт (постоянные ежедневные заказы)
Любые темы, кроме политики и текстов, переполненных специфическими терминами, которые невозможно заменить.
Обычно у меня уникальность по Адвего 100% ( по text.ru - 100%), но пару раз было 98%.
Опыт 1 год (время от времени).,
Скорость: 10 000 зн / рабочий день (не спеша).,
Примеры моих работ на сайте (блог сугубо для примера - не рекламируется. статьи - копирайт).
Каждую работу выполняю качественно (читабельно)
Условия: первый текст (для оценки качества моей работы) по низкой цене - 15 руб. / 1000 знаков, не более 1000 знаков и с предоплатой 100%., (карта Сбербанка, WMR, WMZ, WME, ЯД)
В дальнейшем - жду оплату работы после каждого текста.
По цене за 1000 зн - предлагайте Ваши условия оплаты .
Варианты бесплатных, якобы "тестовых" заданий для "перспективной" и "высокооплачиваемой" работы не рассматриваю в принципе :)
Я дорожу своей репутацией и гарантирую высокое качество работы.
+79182912474 (Краснодарский край)
skype:maklerkrasnodara.
камера и микрофон не подключены (где-то валяются, найду - подключу)
e-mail:[email protected]