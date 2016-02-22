Нужно создать интернет магазин авто запчастей под ключ, обучение идальнейшая тех.поддержка(разумеется платная) за померную плату, так как платить веб-студиям за шаблонные и ничем не примечательные решения просто баснословные деньги, считаю мягко говоря лишним, хотя я не против ...