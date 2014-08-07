makogons84

Сергей makogons84

 
39 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Web-программист

Макогон Сергей Евгеньевич

Мужчина, 29 лет, родился 7 сентября 1984

+7 (915) 076-86-54

[email protected]

другой сайт: http://vk.com/id4327694

Проживает: Москва

Гражданство: Украина

Web-программист

Информационные технологии, интернет, телеком

• Программирование, Разработка

• Web мастер

• Web инженер

Образование:

ВНУ им. Даля (СТИ)

КЭТ, Системное программирование

Знание языков

Русский — родной

Английский — читаю профессиональную литературу

Навыки

Ajax CSS HTML HTML5 JQuery JSON JavaScript PHP SVN

PHPJavascriptHTMLCSSjQueryAjax