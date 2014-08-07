makogons84

Web-программист
Макогон Сергей Евгеньевич
Мужчина, 29 лет, родился 7 сентября 1984
+7 (915) 076-86-54
другой сайт: http://vk.com/id4327694
Проживает: Москва
Гражданство: Украина
Web-программист
Информационные технологии, интернет, телеком
• Программирование, Разработка
• Web мастер
• Web инженер
Образование:
ВНУ им. Даля (СТИ)
КЭТ, Системное программирование
Знание языков
Русский — родной
Английский — читаю профессиональную литературу
Навыки
Ajax CSS HTML HTML5 JQuery JSON JavaScript PHP SVN
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