maks-1980

Максим Рассохин maks-1980

 
43 годаРоссия/Киров
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Гугл Эдвордс

В наше время большинство успешных компаний различного уровня и направлений деятельности используют контекстную рекламу для продвижении своих товаров и услуг. Даже если у Вас уже есть наработанная база постоянных клиентов, Вам будет выгодно пользоваться Яндекс Директом и Гугл Эдвордс  для получения новой целевой аудитории. 

Что я предлагаю:

Я предлагаю Вам один из наиболее популярных и эффективных способов привлечения целевой аудитории на страницы  Вашего сайта.  Возьму на себя всю работу по настройке, ведению и оптимизации рекламной кампании Яндекс Директ и Гугл Эдвордс

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