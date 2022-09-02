maks-kolomeitsev

Разработка сайтов (tilda, wordpress), а также мобильных приложений под ОС Android (java, kotlin)

На частной основе занимаюсь разработкой сайтов для компаний и частных лиц, а также мобильных приложений под ОС Android (java, kotlin). Хороший опыт работы с Tilda и Wordpress, есть опыт разработки как и лендингов, так и интернет-магазинов. Могу писать уникальные текста, разрабатывать логотипы. Помогу с актуальным дизайном. Работы выполняю качественно и всегда в срок, всегда на связи с заказчиком.