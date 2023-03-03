maks_july333

[Повне ім'я] [Адреса] [Номер телефону] [Електронна адреса]

Мета: отримати посаду копірайтера в авторитетному рекламному агентстві або власній маркетинговій команді, де я зможу використати свою креативність, навички письма та досвід для створення ефективних і привабливих текстів, які сприятимуть результатам бізнесу.

Освіта: бакалавр мистецтв з англійської мови, [Назва університету], [Дата закінчення]

Навички:

Виняткові навички письма та редагування

Досвід написання для різних засобів масової інформації, включаючи друковані, цифрові та соціальні мережі

Знання найкращих практик SEO та SEM

Знайомство з різними посібниками зі стилю, включаючи AP, Chicago та MLA

Здатність працювати разом з дизайнерами, маркетологами та іншими зацікавленими сторонами для досягнення бізнес-цілей

Відмінні дослідницькі та аналітичні здібності

Сильна увага до деталей і здатність дотримуватись стислих термінів

Професійний досвід:

Копірайтер, [Назва компанії], [Дати працевлаштування]

Створена копія для різноманітних маркетингових матеріалів, включаючи вміст веб-сайту, публікації в блогах, кампанії електронною поштою, публікації в соціальних мережах і друковані матеріали

Провів обширне дослідження галузевих тенденцій, цільової аудиторії та конкурентів, щоб сформулювати стратегію вмісту та обмін повідомленнями

Співпраця з дизайнерами, маркетологами та іншими зацікавленими сторонами для розробки творчих концепцій і забезпечення узгодженості бренду в усіх каналах

Використовував найкращі методи SEO та SEM для оптимізації вмісту для пошукових систем і покращення видимості в Інтернеті

Проводив регулярне тестування A/B, щоб покращити ефективність копіювання та збільшити залучення

Підтримував послідовний голос бренду в усіх каналах і матеріалах

Незалежний копірайтер, [Назва компанії], [Дати працевлаштування]