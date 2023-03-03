maks_july333

Максим Джулай maks_july333maks_july333
[Повне ім'я] [Адреса] [Номер телефону] [Електронна адреса]
Мета: отримати посаду копірайтера в авторитетному рекламному агентстві або власній маркетинговій команді, де я зможу використати свою креативність, навички письма та досвід для створення ефективних і привабливих текстів, які сприятимуть результатам бізнесу.
Освіта: бакалавр мистецтв з англійської мови, [Назва університету], [Дата закінчення]
Навички:
Виняткові навички письма та редагування
Досвід написання для різних засобів масової інформації, включаючи друковані, цифрові та соціальні мережі
Знання найкращих практик SEO та SEM
Знайомство з різними посібниками зі стилю, включаючи AP, Chicago та MLA
Здатність працювати разом з дизайнерами, маркетологами та іншими зацікавленими сторонами для досягнення бізнес-цілей
Відмінні дослідницькі та аналітичні здібності
Сильна увага до деталей і здатність дотримуватись стислих термінів
Професійний досвід:
Копірайтер, [Назва компанії], [Дати працевлаштування]
Створена копія для різноманітних маркетингових матеріалів, включаючи вміст веб-сайту, публікації в блогах, кампанії електронною поштою, публікації в соціальних мережах і друковані матеріали
Провів обширне дослідження галузевих тенденцій, цільової аудиторії та конкурентів, щоб сформулювати стратегію вмісту та обмін повідомленнями
Співпраця з дизайнерами, маркетологами та іншими зацікавленими сторонами для розробки творчих концепцій і забезпечення узгодженості бренду в усіх каналах
Використовував найкращі методи SEO та SEM для оптимізації вмісту для пошукових систем і покращення видимості в Інтернеті
Проводив регулярне тестування A/B, щоб покращити ефективність копіювання та збільшити залучення
Підтримував послідовний голос бренду в усіх каналах і матеріалах
Незалежний копірайтер, [Назва компанії], [Дати працевлаштування]
Працювала з різними клієнтами в різних галузях, щоб створити ефективну копію для різних носіїв, включаючи друковані, цифрові та соціальні медіа
Розвинув і підтримував міцні відносини з клієнтами, щоб зрозуміти їхні бізнес-цілі та цільову аудиторію
Використовував найкращі практики SEO та SEM для оптимізації тексту для пошукових систем і покращення видимості в Інтернеті
Провів широке дослідження, щоб інформувати стратегію вмісту та обмін повідомленнями
Співпраця з дизайнерами, маркетологами та іншими зацікавленими сторонами, щоб забезпечити узгодженість бренду в усіх каналах
Виконала високоякісну роботу в стислі терміни та постійно перевищувала очікування клієнтів