maks_july333

Максим Джулай maks_july333

 
23 годаУкраина/Киев
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад

[Повне ім'я] [Адреса] [Номер телефону] [Електронна адреса]

Мета: отримати посаду копірайтера в авторитетному рекламному агентстві або власній маркетинговій команді, де я зможу використати свою креативність, навички письма та досвід для створення ефективних і привабливих текстів, які сприятимуть результатам бізнесу.

Освіта: бакалавр мистецтв з англійської мови, [Назва університету], [Дата закінчення]

Навички:

  • Виняткові навички письма та редагування

  • Досвід написання для різних засобів масової інформації, включаючи друковані, цифрові та соціальні мережі

  • Знання найкращих практик SEO та SEM

  • Знайомство з різними посібниками зі стилю, включаючи AP, Chicago та MLA

  • Здатність працювати разом з дизайнерами, маркетологами та іншими зацікавленими сторонами для досягнення бізнес-цілей

  • Відмінні дослідницькі та аналітичні здібності

  • Сильна увага до деталей і здатність дотримуватись стислих термінів

Професійний досвід:

Копірайтер, [Назва компанії], [Дати працевлаштування]

  • Створена копія для різноманітних маркетингових матеріалів, включаючи вміст веб-сайту, публікації в блогах, кампанії електронною поштою, публікації в соціальних мережах і друковані матеріали

  • Провів обширне дослідження галузевих тенденцій, цільової аудиторії та конкурентів, щоб сформулювати стратегію вмісту та обмін повідомленнями

  • Співпраця з дизайнерами, маркетологами та іншими зацікавленими сторонами для розробки творчих концепцій і забезпечення узгодженості бренду в усіх каналах

  • Використовував найкращі методи SEO та SEM для оптимізації вмісту для пошукових систем і покращення видимості в Інтернеті

  • Проводив регулярне тестування A/B, щоб покращити ефективність копіювання та збільшити залучення

  • Підтримував послідовний голос бренду в усіх каналах і матеріалах

Незалежний копірайтер, [Назва компанії], [Дати працевлаштування]

  • Працювала з різними клієнтами в різних галузях, щоб створити ефективну копію для різних носіїв, включаючи друковані, цифрові та соціальні медіа

  • Розвинув і підтримував міцні відносини з клієнтами, щоб зрозуміти їхні бізнес-цілі та цільову аудиторію

  • Використовував найкращі практики SEO та SEM для оптимізації тексту для пошукових систем і покращення видимості в Інтернеті

  • Провів широке дослідження, щоб інформувати стратегію вмісту та обмін повідомленнями

  • Співпраця з дизайнерами, маркетологами та іншими зацікавленими сторонами, щоб забезпечити узгодженість бренду в усіх каналах

  • Виконала високоякісну роботу в стислі терміни та постійно перевищувала очікування клієнтів