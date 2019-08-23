...новичков надо хвалить за... (Цитата из книги «Мертвый ноль» Макса Фрая)
МОИ ЗНАНИЯ
- ЗНАЮ ОСНОВЫ:
Контакты
- мой @mail - [email protected]
- мой вк - https://vk.com/id543169362
- Yandex money и другие удобные для вас способы
- 1 способ:
- Заказчик дает всю нужную мне информацию и материалы
- Я делаю проект на 100% и показываю заказчику в прямом эфире
- Заказчик оплачивает мою работу
- Я отдаю заказчику готовый проект
- И мы все весело расходимся
- 2 способ:
- Заказчик дает всю нужную мне информацию и материалы
- Я делаю проект на 50% и показываю заказчику в прямом эфире
- Заказчик отсылает мне 50% денег за мою работу и я отдаю 50% проекта
- И я доделываю проект до конца и показываю проект в прямом эфире
- Заказчик отдает оставшуюся сумму и я отдаю весь проект
- Мы все дружно расходимся
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