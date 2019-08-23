...новичков надо хвалить за... (Цитата из книги «Мертвый ноль» Макса Фрая)

МОИ ЗНАНИЯ

ЗНАЮ ОСНОВЫ:

HTML CSS JAVASCRIPT

Контакты

Yandex money и другие удобные для вас способы

1 способ:

Заказчик дает всю нужную мне информацию и материалы

Я делаю проект на 100% и показываю заказчику в прямом эфире

Заказчик оплачивает мою работу

Я отдаю заказчику готовый проект

И мы все весело расходимся

2 способ: