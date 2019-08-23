maks_zdor

Максим maks_zdor

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
...новичков надо хвалить за... (Цитата из книги «Мертвый ноль» Макса Фрая)

                                                                      МОИ ЗНАНИЯ

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Оплата 

  • Yandex money и другие удобные для вас способы
                     

                                              Способы доказывающий, что я не мошенник

  • 1 способ:
  • Заказчик дает всю нужную мне информацию и материалы
  • Я делаю проект на 100% и показываю заказчику в прямом эфире
  • Заказчик оплачивает мою работу
  • Я отдаю заказчику готовый проект
  • И мы все весело расходимся
  • 2 способ:
  • Заказчик дает всю нужную мне информацию и материалы
  • Я делаю проект на 50% и показываю заказчику в прямом эфире
  • Заказчик отсылает мне 50% денег  за мою работу и я отдаю 50% проекта
  • И я доделываю проект до конца и показываю проект в прямом эфире
  • Заказчик отдает оставшуюся сумму и я отдаю весь проект
  • Мы все дружно расходимся

 