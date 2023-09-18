Разработка сайтов: React, JSX, NodeJS, API, HTML, SCSS

О себе:

Я занимаюсь веб-разработкой уже более 2 лет, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект, будь то верстка или сайт под ключ. Часто работаю на проектах в команде с программистом со стороны клиента до релиза. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе.

Знания, навыки: