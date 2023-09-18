Разработка сайтов: React, JSX, NodeJS, API, HTML, SCSS
О себе:
Я занимаюсь веб-разработкой уже более 2 лет, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект, будь то верстка или сайт под ключ. Часто работаю на проектах в команде с программистом со стороны клиента до релиза. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе.
Знания, навыки:
React
JSX
API
HTML5
CSS3
БЭМ
Flexbox
Gulp
Git
SASS/SCSS
JavaScript, jQuery
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Использование спрайтов.
Pixel perfect
Photoshop, Figma, Adobe XD, Avocode, Zeplin
Я против войны в Украине!
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#2093
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#3622