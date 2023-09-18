maksdrop

Максим maksdrop

 
29 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка сайтов: React, JSX, NodeJS, API, HTML, SCSS

О себе:
Я занимаюсь веб-разработкой уже более 2 лет, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект, будь то верстка или сайт под ключ. Часто работаю на проектах в команде с программистом со стороны клиента до релиза. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе.

Знания, навыки:

  • React

  • JSX

  • API

  • HTML5

  • CSS3

  • БЭМ

  • Flexbox

  • Gulp

  • Git

  • SASS/SCSS

  • JavaScript, jQuery

  • Аккуратный, логичный, продуманный код.

  • Использование спрайтов.

  • Pixel perfect

  • Photoshop, Figma, Adobe XD, Avocode, Zeplin

Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#2093
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#3622