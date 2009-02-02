maksiim

Максим Николаев maksiim

 
38 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
3d дизайнер-ювелир

Закончил — Московский государственный текстильный университет им. А.Н.Косыгина, прикладного искусства/художественное проектирование ювелирных изделий, диплом .

с 08.2006 - 09.2007 работал в фирме ООО "Деметра" ; должность : художник-ювелир

с09.2007 -ООО "Золотой Олимп"(группа компаний "Санна-Олимп") ; должность : дизайнер

ключевые навыки :

-разработка дизайна эксклюзивных ювелирных изделий и изделий с корпоративной символикой

-владение навыками 3D-моделирования (Rhinoseros 3D, TechGems, MagicsRP, 3ds max V-Ray;

-владение графическими редакторами ( Corel DRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;

-разработка и контроль реализации дизайн-проектов;

-всесторонее знание технологического процесса изготовления изделий;

-владение основами геммологии;

-свободный рисунок от руки;

-опыт работы с клиентами.

Выполнял заказы для Администрации Президента РФ, МВД, ФСБ, МИДа, Московского Международного банка,

Газпрома, Лукойла, изготовление подарков и призов для спортивных команд России.

Тел: 8-916-106-81-61

Illustrator3ds MaxV-RayPhotoshop