Закончил — Московский государственный текстильный университет им. А.Н.Косыгина, прикладного искусства/художественное проектирование ювелирных изделий, диплом .
с 08.2006 - 09.2007 работал в фирме ООО "Деметра" ; должность : художник-ювелир
с09.2007 -ООО "Золотой Олимп"(группа компаний "Санна-Олимп") ; должность : дизайнер
ключевые навыки :
-разработка дизайна эксклюзивных ювелирных изделий и изделий с корпоративной символикой
-владение навыками 3D-моделирования (Rhinoseros 3D, TechGems, MagicsRP, 3ds max V-Ray;
-владение графическими редакторами ( Corel DRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;
-разработка и контроль реализации дизайн-проектов;
-всесторонее знание технологического процесса изготовления изделий;
-владение основами геммологии;
-свободный рисунок от руки;
-опыт работы с клиентами.
Выполнял заказы для Администрации Президента РФ, МВД, ФСБ, МИДа, Московского Международного банка,
Газпрома, Лукойла, изготовление подарков и призов для спортивных команд России.
Тел: 8-916-106-81-61