maksim20177

Необходим фотограф в Москве для эротической фотосъемки на тему БДСМ (модель-парень). Оплата по договоренности. Подробности в переписке.
Фотосъемка1 заявка
Закрыт
2 года назад
Необходим фотограф в Москве для эротической фотосъемки на тему БДСМ (модель-парень). Оплата по договоренности. Подробности в переписке.
Необходим фотограф в Москве для эротической фотосъемки на тему БДСМ (модель-парень). Оплата по договоренности. Подробности в переписке.
Нужно сделать фотомонтаж эротических фото (бдсм тематика, в основном мужские фото): изменение фигуры и отдельных частей тела (увеличение, уменьшение, замена, добавление и т.п.), замена фона, предметов в кадре, коллаж (совмещение) объектов из разных фото и ...
Необходима обработка эротических фото (мужские, бдсм тематика)
Нужен фотограф для эротический съемки на тему БДСМ (модель-парень)