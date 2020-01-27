maksim20177

Нужно сделать фотомонтаж эротических фото (бдсм тематика, в основном мужские фото): изменение фигуры и отдельных частей тела (увеличение, уменьшение, замена, добавление и т.п.), замена фона, предметов в кадре, коллаж (совмещение) объектов из разных фото и ...