maksim247

Максм maksim247

 
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание продающих веб-сайтов

Добрый день! Занимаюсь:

  • Создание веб-сайтов, интернет-магазинов, landing-page
  • Дизайн и прототипирование
  • Услуги веб-мастера
  • Кросс-браузерная, адаптивная верстка
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