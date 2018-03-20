Создание продающих веб-сайтов
Добрый день! Занимаюсь:
- Создание веб-сайтов, интернет-магазинов, landing-page
- Дизайн и прототипирование
- Услуги веб-мастера
- Кросс-браузерная, адаптивная верстка
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Портфолио
- Разработка интернет-магазина настольных игр121 просмотр
- Верстка личного сайта104 просмотра
- Баннеры под контекстную рекламу Iphone301 просмотр
- Создание креативов под контекстную рекламу153 просмотра
- Создание интернет-магазина на платформе Tilda124 просмотра