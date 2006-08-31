Рабочее название “MaxClipboardSniffer” Программисты! Перед тем как предложить свои услуги, скачайте файл и ознакомьтесь с ТЗ! Создать на C# программу-наблюдатель за буфером обмена, которая отслеживет буфер обмена в системе, и, согласно установкам, а также процедурам описанным на ...
Web-programmer, project-leader.
Огромный опыт работы программистом в нескольких известных киевских софт-компаниях.
Если друг Вы мне хотите предложить хорошую работу проект-менеджером или большим начальником IT департамента буду рад обсудить. Пишите [email protected].
- $500Прикладное ПО13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Задание нетривиальное(для любителей прочитать не до конца), основную проблему представляет даже не сам сниффер буфера. Просьба обращаться тем кто РЕАЛЬНО представляет как ЭТО сделать и оценивает свои возможности. Все остальные все равно будут отсеяны в ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $150
Версия 1 (beta) HTML меню Необходимо реализовать на HTML и JavaScript вертикальное древовидное меню. Ветки меню должны подгружаться по мере необходимости путем вызова .php скрипта возвращающего ветку меню в виде обычной HTML таблицы, после чего ветка должна быть ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно создать на C# программу-наблюдатель за буфером обмена, которая бы отслеживала буфер обмена в выбранных программах, в частности - в Internet Explorer и, согласно установкам выбранным пользователем, сохраняла буфер обмена - картинки, текст, ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт17 лет назад