maksim_05

Максим Васютин maksim_05

 
47 летУкраина/Запорожье
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Web-programmer, project-leader.

Огромный опыт работы программистом в нескольких известных киевских софт-компаниях.

Если друг Вы мне хотите предложить хорошую работу проект-менеджером или большим начальником IT департамента буду рад обсудить. Пишите [email protected].

  • Программа-наблюдатель за буфером обмена

    $500

    Рабочее название “MaxClipboardSniffer” Программисты! Перед тем как предложить свои услуги, скачайте файл и ознакомьтесь с ТЗ! Создать на C# программу-наблюдатель за буфером обмена, которая отслеживет буфер обмена в системе, и, согласно установкам, а также процедурам описанным на ...

    HTML
    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программа-наблюдатель за буфером обмена

    $500

    Задание нетривиальное(для любителей прочитать не до конца), основную проблему представляет даже не сам сниффер буфера. Просьба обращаться тем кто РЕАЛЬНО представляет как ЭТО сделать и оценивает свои возможности. Все остальные все равно будут отсеяны в ...

    HTML
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • HTML меню

    $150

    Версия 1 (beta) HTML меню Необходимо реализовать на HTML и JavaScript вертикальное древовидное меню. Ветки меню должны подгружаться по мере необходимости путем вызова .php скрипта возвращающего ветку меню в виде обычной HTML таблицы, после чего ветка должна быть ...

    PHPJavascriptДизайн сайтаHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программа-наблюдатель за буфером обмена

    Нужно создать на C# программу-наблюдатель за буфером обмена, которая бы отслеживала буфер обмена в выбранных программах, в частности - в Internet Explorer и, согласно установкам выбранным пользователем, сохраняла буфер обмена - картинки, текст, ...

    HTML
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад