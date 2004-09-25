maksimdemenev

Контекстолог/Таргетолог

Специалист в сфере интернет-маркетинга!

Меня зовут Максим. Я занимаюсь настройкой таргетированной и контекстной рекламы в социальных и поисковых сетях.

Что я сделаю?

1. Начало работы.

- Анализ ЦА

- Парсинг данных из поисковых или социальных сетей

- Анализ конкурентов

- Сбор/Упаковка аудитории

- Предписание маркетинговой воронки

- Подготовка офферов и креативов.

2. Запуск рекламных кампаний.

- Тестовый период (Прогрев аудитории, Сбор данных об аудитории, Оптимизация рекламных кампаний)

- Работа рекламных кампаний (Сопровождение, Аудит рекламных кампаний, Ежедневный мониторинг)

3. Результат.

- Сбор статистики за период открутки РК.

- Список лидов, заявок, конверсий за период работы.