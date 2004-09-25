maksimdemenev

Максим Деменев maksimdemenevmaksimdemenev
19 летРоссия/Великие Луки
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Контекстолог/Таргетолог
Специалист в сфере интернет-маркетинга!
Меня зовут Максим. Я занимаюсь настройкой таргетированной и контекстной рекламы в социальных и поисковых сетях.
Что я сделаю?
1. Начало работы.
- Анализ ЦА
- Парсинг данных из поисковых или социальных сетей
- Анализ конкурентов
- Сбор/Упаковка аудитории
- Предписание маркетинговой воронки
- Подготовка офферов и креативов.
2. Запуск рекламных кампаний.
- Тестовый период (Прогрев аудитории, Сбор данных об аудитории, Оптимизация рекламных кампаний)
- Работа рекламных кампаний (Сопровождение, Аудит рекламных кампаний, Ежедневный мониторинг)
3. Результат.
- Сбор статистики за период открутки РК.
- Список лидов, заявок, конверсий за период работы.
Я против войны в Украине!