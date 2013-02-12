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Здравствуйте дорогие заказчики и конкуренты, благодарю за проявленный интерес.
Я предлагаю Вам свои услуги по написанию текстов на различную тематику.
От себя гарантирую качественный и уникальный текст, высокую скорость исполнения, ответственность и грамотность.
Примеры моих текстов, вы можете посмотреть на одном из следующих сайтов:
Любимые тематики: Мода, стиль, туризм, игры, автомобили, техника, электроника, гаджеты.
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