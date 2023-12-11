SMM, таргет, комплексний інтернет-маркетинг

Мене звати Максим, мені 25 років. 4 роки в маркетинзі, займаюсь таргетом. Починав свій шлях з фармера акаунтів, працював помічником медіабаєра, та медіабаєром. В команді, яка займається гемблінгом. Після цього, працював над розвитком власних проектів. Зараз займаюсь, запусками реклами для клієнтів, в різних нішах та паралельно розвиваю власні продукти.

Серед моїх клієнтів іноземні компанії які працюють в нішах нерухомості, property management, beauty. Та українські компанії, в нішах пошуку кандидатів на роботу за кордоном, туризму, beauty. А також персональні бренди спеціалістів.

В більшості із проектів виступаю в якості таргетолога, проте маю навички, написання контент плану, текстів, розробки візуалів, монтажу видео.