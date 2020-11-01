maksimkuzminskij

СММ специалист / таргетолог
Здравствуйте, меня зовут Макс и СММ- моя стихия, уже более, чем полтора года.
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Создаю вкусный контент для брендов и экспертов. Упаковываю профиль и полноценно его веду (посты/сторис/вовлекающие интерактивы).
С помощью таргета, создаю поток клиентов и повышаю количество продаж.
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Успешно работал с такими нишами : Организация мероприятий/ Одежда/ Фитнес/ Декор/ Рестораны/ Инфо-продукты.
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Более 10-ти представителей разных ниш, сотрудничали со мной в среднем 3-6 месяцев. За это время нам удалось заработать 200k $ ,суммарно.
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У меня есть чёткая стратегия для привлечения лидов и максимизации вашей выручки.
Так же я доступен для связи 24/7.
Буду рад сотрудничеству