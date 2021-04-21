maksimlenskii

Полный цикл создания медиаконтента для бизнеса

Медиа-продюсерРаботаю 16 часов в сутки. Поэтому легко веду параллельно свои и ваши проекты, частично или полностью заменяю ваших штатных специалистов, работаю один или интерактивно в вашей команде, с четким тайм-менеджментом, эффективно и удаленно (+ IM) выполняя следующую работу:

♫ Звукорежиссер, композитор, саундизайнер

▶ Производство аудио и видео контента.

▶ Озвучивание роликов, запись музыки, сведение, мастеринг

▶ Написание музыки для видеороликов.

▶ Написание музыки для бизнеса. https://lenskii.ru/studio/audio/

▶ Подкасты. Создание и монтаж подкастов, радио эфиров, а также трансляций в супермаркетах и на сайтах. https://lenskii.ru/studio/radio/

Работаю в Ableton, Logic Pro, Adobe Audition

® Бренд-Дизайнер

▶ Дизайн логотипов, прототипов, брендбука, иллюстраций, инфографики, стилей и интерьеров https://lenskii.ru/studio/branding/

✔ Фото-видео режиссер, оператор, сценарист, редактор

▶ Съемка фото для сайтов и интернет-магазинов. https://lenskii.ru/studio/2d-3d-foto/

▶ Съёмка аэро фото и видео, рекламная, документальная, использование фильтров, сферические аэропанорамы, съемка объектов недвижимости и участков

▶ Панорамная съёмка и 3д туры. https://lenskii.ru/studio/360/

▶ Фото и видео монтаж.

▶ Создание видеоконтента https://lenskii.ru/studio/video/

▶ Создание 3D-фото для Facebook https://lenskii.ru/studio/2d-3d-foto/

▶ Создание видеоконференций и видеотрансляций с событий и мероприятий, ночных клубов и концертов. https://lenskii.ru/studio/radio/

▶ Подбор оборудования "под ключ"

✔ SMM. SEO

▶ Анализ и поисковый аудит сайтов.

▶ Контекстаная реклама и внешнее продвижение сайта. SEO анализ и консультации.

▶ Разработка рекламных кампаний, создание и продвижение страниц в соцсетях, создание и написание контента для соцсетей (аудио, видео, фото, текст)

▶ Копирайтинг, продающий копирайтинг, promo-тексты, storytelling, guideline. https://lenskii.ru/studio/smm-copywriting/

✔ Веб-дизайн. UI-UX

▶ Создание сайтов на новых гибких платформах Wordpress+Elementor+Woocommerce, Opencart. https://www.behance.net/maksimlenskii

▶ Содействие в продвижении сайтов, контекст-реклама, SEO. Наполнение сайтов контентом.

▶ Создание контента. https://lenskii.ru/studio/web-ui-ux/ Коллаборация в Figma и Zeplin. Макеты в Sketch. Лендинги и стартовые страницы за 2-3 часа.

✔ Event-manager. DJ

▶ Организация и проведение взрослых (вечерники, праздники, события) и детских мероприятий https://lenskii.ru/studio/carrot/

(образовательные, развлекательные, дни рождения).

▶ Выездные мероприятия. Закрытые мероприятия, свадьбы, банкеты, кейтеринг. Городские мероприятия любого масштаба. https://lenskii.ru/studio/events/

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В работе с видео и графикой использую лицензионные пакеты Final Cut Pro, DaVinci Resolve Studio + весь Adobe Cloud, Corel GS; в музыке Ableton, Logic Pro, 1000+ plugins+effects, 10+TB Sounds, 10+TB video effects

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Работаю в любом формате: B2B, B2C, B2G. Участвую в совместных проектах любого масштаба и таймлайна.

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Новые креативы https://www.facebook.com/lenskii.ru