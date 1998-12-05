maksimm221

Максим Могильницкий maksimm221

 
25 летРоссия/Дальнегорск
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Любой web каприз - делаю за большие деньги и очень долго.

Максим

 

Желаемая должность:          наборщик текста (фрилансер)

Пожелания по зарплате:      по договоренности

Место проживания:             Дальнегорск

Дата рождения:                  05.12.1998

Пол:                                  Мужской

Семейное положение:          Не женат

Образование:                     Не оконченное среднее

 

Профессиональный опыт

 

ООО "Евросеть"

Должность:  продавец-консультант

Консультации покупателей, продажа товара, работа с кассой, прием, маркировка и выкладка товара, снятие остатков.

 

Образование

2015-2018 ДИТК Наладчик Программного и Аппаратного Обеспечения (заканчиваю)

 

Иностранные языки и знание компьютерного обеспечения

Уровень владения иностранными языками:

Английский: среднее знание языка

Знание компьютерного обеспечения:

Компьютер РС / небольшой опыт работы на MAC

  • Word 2010
  • Excel 2010
  • PowerPoint 2010
  • OneNote 2010
  • Outlook 2010
  • Publisher 2010
  • Access 2010 

    • Пожелания к будущей работе

    Сфера деятельности: Интернет, удаленная работа

    О себе: Исполнительность‚ усидчивость‚ легкая обучаемость.

    Контактная информация:

    Телефон: 89294264811

    e-mail: [email protected]

    Skype: maksimm221

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