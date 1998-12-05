Любой web каприз - делаю за большие деньги и очень долго.

Максим

Желаемая должность: наборщик текста (фрилансер)

Пожелания по зарплате: по договоренности

Место проживания: Дальнегорск

Дата рождения: 05.12.1998

Пол: Мужской

Семейное положение: Не женат

Образование: Не оконченное среднее

Профессиональный опыт

ООО "Евросеть"

Должность: продавец-консультант

Консультации покупателей, продажа товара, работа с кассой, прием, маркировка и выкладка товара, снятие остатков.

Образование

2015-2018 ДИТК Наладчик Программного и Аппаратного Обеспечения (заканчиваю)

Иностранные языки и знание компьютерного обеспечения

Уровень владения иностранными языками:

Английский: среднее знание языка

Знание компьютерного обеспечения:

Компьютер РС / небольшой опыт работы на MAC

Word 2010

Excel 2010

PowerPoint 2010

OneNote 2010

Outlook 2010

Publisher 2010

Access 2010

Пожелания к будущей работе

Сфера деятельности: Интернет, удаленная работа

О себе: Исполнительность‚ усидчивость‚ легкая обучаемость.

Контактная информация:

Телефон: 89294264811

e-mail: [email protected]

Skype: maksimm221