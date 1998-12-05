Максим Могильницкий maksimm221maksimm221
Максим
Желаемая должность: наборщик текста (фрилансер)
Пожелания по зарплате: по договоренности
Место проживания: Дальнегорск
Дата рождения: 05.12.1998
Пол: Мужской
Семейное положение: Не женат
Образование: Не оконченное среднее
Профессиональный опыт
ООО "Евросеть"
Должность: продавец-консультант
Консультации покупателей, продажа товара, работа с кассой, прием, маркировка и выкладка товара, снятие остатков.
Образование
2015-2018 ДИТК Наладчик Программного и Аппаратного Обеспечения (заканчиваю)
Иностранные языки и знание компьютерного обеспечения
Уровень владения иностранными языками:
Английский: среднее знание языка
Знание компьютерного обеспечения:
Компьютер РС / небольшой опыт работы на MAC
Пожелания к будущей работе
Сфера деятельности: Интернет, удаленная работа
О себе: Исполнительность‚ усидчивость‚ легкая обучаемость.
Контактная информация:
Телефон: 89294264811
e-mail: [email protected]
Skype: maksimm221