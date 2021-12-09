maksimovsamat

Обработка текста

Перепечатка текста с любого источника

Выполню набор текста грамотно и качественно с любого источника: Pdf, фото, рукописи, сайта и др.

Текст должен быть на русском или английском языке.Ответственно подхожу к работе и гарантирую сдачу работы в срок.

Перепечатаю лекции, методички, курсовые, дипломные работы и т. д.Также выполняю набор математических формул, таблиц и др. Делаю перепечатку текста любой сложности.При необходимости исправлю орфографические и пунктуационные ошибки в Вашем тексте (только для текстов на русском языке).Готовая работа сдается документом Word или Excel.

Нужно для заказа:От Вас потребуется:- Прислать мне исходный материал для перепечатки.- Написать Ваши требования к оформлению и формату сдачи работы.