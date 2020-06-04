Дизайн/Верстка

Курсы: bang bang education и Skillbox (графический дизайн)

Владею: CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

Работаю 4 года в семейной типографии.

Охватываем практически весь спектр работ от нанесения на ткань, сублимации, печать на всех видах носителей и все виды скреплений до плоттерной резки и фольгирования, поэтому если будет необходимость могу так же реализовать ваш заказ.