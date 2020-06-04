Дизайн/Верстка
Курсы: bang bang education и Skillbox (графический дизайн)
Владею: CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
Работаю 4 года в семейной типографии.
Охватываем практически весь спектр работ от нанесения на ткань, сублимации, печать на всех видах носителей и все виды скреплений до плоттерной резки и фольгирования, поэтому если будет необходимость могу так же реализовать ваш заказ.
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Портфолио
- Фирменный стиль77 просмотров
- Мерч89 просмотров
- Банер91 просмотр
- Визитки95 просмотров
- Журнал тренировок (Дизайн/верстка)76 просмотров
- Буклет (верстка)68 просмотров