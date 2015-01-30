maksrom

Максим maksrom

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
инженер КМД

1996 – 2001 ХГАГХ (ХарьковскаяГосударственная Академия

Городского Хозяйства)

Факультет: Градостроительный

Специальность: ПГС

ОПЫТ РАБОТЫ:

 с 08:2001 по 05:2009 - "Корпорация зерновые системы" GSCOR

 05:2009  – по настоящее время OAO «Элеватормельмаш»

Сфера деятельности: проектирование фабрикпереработки зерна , производства комбикормов и тд

 Занимаемая должность в данный момент: инженер1кат.

 Функциональные обязанности:

   -  проект производства работ;

   -  металлоконструкции;

  -  разработка КМД;

   -  разработка инструкций на монтаж металлоконструкций

e-meil: [email protected]

тел: +7906-469-67-07 (просьба звонить только надобности с 16.00 по 18.00)