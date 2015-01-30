инженер КМД
1996 – 2001 ХГАГХ (ХарьковскаяГосударственная Академия
Городского Хозяйства)
Факультет: Градостроительный
Специальность: ПГС
ОПЫТ РАБОТЫ:
с 08:2001 по 05:2009 - "Корпорация зерновые системы" GSCOR
05:2009 – по настоящее время OAO «Элеватормельмаш»
Сфера деятельности: проектирование фабрикпереработки зерна , производства комбикормов и тд
Занимаемая должность в данный момент: инженер1кат.
Функциональные обязанности:
- проект производства работ;
- металлоконструкции;
- разработка КМД;
- разработка инструкций на монтаж металлоконструкций
e-meil: [email protected]
тел: +7906-469-67-07 (просьба звонить только надобности с 16.00 по 18.00)
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