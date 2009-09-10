maksym-lazebnyi

Lazebnyi Maksym maksym-lazebnyi

 
37 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Дружба основанная на бизнесе лучше, чем бизнес основанный на дружбе.

Лазебный Максим.

Дата рождения: 13.04.86

Языки: Русский - родной

Украинский - родной

Английский - выше среднего (имеется загранпрактика)

О себе: Креативен, за интересные проекты берусь с особым энтузиазмом. Пунктуален, если вы поручили проект мне, и он не был выполнен вовремя, значит я умер. Эрудирован и обо всем, что знаю могу четко изложить свое мнение.

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