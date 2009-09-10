maksym-lazebnyi

Есть готовая админка для сайта знакомств. Написана на Joomla. Так же есть готовая theamplate для такого сайта, тоже под Joomla. Нужно из двух этих составляющих сделать готовый работающий ресурс. Предлагайте цены. П.С.: Если вы из Днепропетровска - у ...
Lazebnyi Maksym maksym-lazebnyimaksym-lazebnyi
Лазебный Максим.
Дата рождения: 13.04.86
Языки: Русский - родной
Украинский - родной
Английский - выше среднего (имеется загранпрактика)
О себе: Креативен, за интересные проекты берусь с особым энтузиазмом. Пунктуален, если вы поручили проект мне, и он не был выполнен вовремя, значит я умер. Эрудирован и обо всем, что знаю могу четко изложить свое мнение.
- Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется web-разработчик для создания Dating website "под ключ". Пример здесь: http://www.fiance.com/ Оплата договорная. За подробности и тех-заданием обращайтесь лично ко мне: e-mail: [email protected] skype: mlazebnyi tel: 8-093-854-34-51 Максим. ВАЖНО: Разработчик должен проживать в Днепропетровске или Днепродзержинске, так как предполагаются личные встречи во ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать дизайн вебсайта международного брачного агентства по примеру: http://www.fiance.com/. Ориентир на англоязычного пользователя. После чего этот дизайн нужно переделать в формат CSS, чтобы наш разработчик мог сверстать на сайт, который написан в PHP. Внимание: ...Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт14 лет назад