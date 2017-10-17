maksym69max

Опыт работы:

- С сентября 2019г. Проводной инженер в Государственном университете телекоммуникаций.

Образование:

- Лицей №144, 2003-2012гг.

- Межрегиональное высшее профессиональное училище связи: Обработка информации и программное обеспечения, 2012-2015гг. (специалист)

- Киевский профессиональный колледж с усиленной военной и физической подготовкой: Компьютерные системы и сети, 2015-2016гг. (младший специалист)

- Государственный университет телекоммуникаций: Компьютерный инженер, 2016-2019гг. (бакалавр)

- Государственный университет телекоммуникаций: Компьютерный инженер, с 2019г. (магистр)

- Сертификат Cisco Networking Academy «Введение во Всеобъемлющий Интернет», 17.10.2017г.

Водительское удостоверения категории: B, с 2018г.