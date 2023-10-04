maksymov_a_v

рофессионально занимаюсь разработкой сайтов уже более 6-ти лет. Есть множество рабочих кейсов для сайтов различных тематик. За все время было сдано более 350 проектов "с нуля" а так же сделано около 5000 различных доработок на сайтах и около 500 сайтов принято на сопровождение
Плюсы работы со мной:
1.Большой опыт разработки, свои наработки, которые дают результат
2.Сертифицированный специалист Bitrix, Magento. Имею сертификаты от Google по аналитике и настройке рекламы, наличие всех сертификатов.
3.Всегда на связи
4.Быстрое и качественное выполнение работы – мне выгодно сделать все быстро и качественно – от этого зависит мой рейтинг и соответственно, наличие клиентов.
4.Люблю свою работу, поэтому всегда мотивирован сделать максимальный результат.
6.При необходимости есть свои проверенные СЕОшник и программист.
7.Доступная стоимость предоставляемых услуг
8.Гарантировано предоставляю результат своей работы
9.Не агентство, не веб студия. Я фрилансер, который занимается только разработкой сайтов, не работаю на других работах или подработках. Это основной вид деятельности, которым я активно и профессионально занимаюсь уже почти 7 лет.
Я работаю с:
– #Perfex CRM
– #Bitrix
– #Magento
– #Tamaranga