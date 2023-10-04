maksymov_a_v

Быстро, Качественно, из бюджета не вылажу

рофессионально занимаюсь разработкой сайтов уже более 6-ти лет. Есть множество рабочих кейсов для сайтов различных тематик. За все время было сдано более 350 проектов "с нуля" а так же сделано около 5000 различных доработок на сайтах и около 500 сайтов принято на сопровождение



Плюсы работы со мной:

1.Большой опыт разработки, свои наработки, которые дают результат

2.Сертифицированный специалист Bitrix, Magento. Имею сертификаты от Google по аналитике и настройке рекламы, наличие всех сертификатов.

3.Всегда на связи

4.Быстрое и качественное выполнение работы – мне выгодно сделать все быстро и качественно – от этого зависит мой рейтинг и соответственно, наличие клиентов.

4.Люблю свою работу, поэтому всегда мотивирован сделать максимальный результат.

6.При необходимости есть свои проверенные СЕОшник и программист.

7.Доступная стоимость предоставляемых услуг

8.Гарантировано предоставляю результат своей работы

9.Не агентство, не веб студия. Я фрилансер, который занимается только разработкой сайтов, не работаю на других работах или подработках. Это основной вид деятельности, которым я активно и профессионально занимаюсь уже почти 7 лет.



Я работаю с:

– #Perfex CRM

– #Bitrix

– #Magento

– #Tamaranga