UI/UX Дизайнер

Я починаючий та амбітний дизайнер інтерфейсів , який приділяє увагу до дрібниць та акцентує увагу на покращені продукту клієнта , для того щоб клієнт був задоволений та мав якісний дизайн , який принесе йому не лише візуальне задоволення , а на сам перед покращить його продукт , і зможе вивести його на зовсім інший рівень .

Працюю в таких програмах як :

- Figma

- Sketch

- Adobe XD

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

- Adobe Premier Pro

- Adobe After Effects