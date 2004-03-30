UI/UX Дизайнер
Я починаючий та амбітний дизайнер інтерфейсів , який приділяє увагу до дрібниць та акцентує увагу на покращені продукту клієнта , для того щоб клієнт був задоволений та мав якісний дизайн , який принесе йому не лише візуальне задоволення , а на сам перед покращить його продукт , і зможе вивести його на зовсім інший рівень .
Працюю в таких програмах як :
- Figma
- Sketch
- Adobe XD
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe Premier Pro
- Adobe After Effects
Дизайн интерфейсов и игр
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$5/час
от $5от 1 дня
#96
Дизайн мобильных приложений
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$5/час
от $5от 1 дня
#167
Фирменный стиль
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$3/час
от $3от 1 дня
#181
Иконки и Пиксель-арт
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$3/час
от $3от 1 дня
#237
Баннеры
нет отзывов
$3/час
от $3от 5 часов
#564