Необходимо разработать игровое приложения для iPhone/iPod Игра по типу Lines: меню, выбор уровня, игровой процесс, статистика, лучшие результаты. Пакет графики предоставлется. Жду предложения, ТЗ по вышлю по запросу.
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать комплект графики для небольшой игры по типу Lines: Перечень необходимых ресурсов: 1. Заставка. 2. Элементы пользовательского интерфейса: рамки, кнопки и фоновые изображения. 3. Игровое поле (7 разных уровней). 4. Шарики (+ анимация появление/удаление). Прилагаю более подробное описание игры и ...Анимация7 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать игру для мобильного телефона. Графические ресурсы будет предоставлены. Жанр игры "fun racing game". Подобные игры: Rayman Kart Crash Racing Необходимо разработать похожую игру, но только в 2D. Укажите свою цену и сроки пожалуйстаМобильные приложения6 заявокЗакрыт16 лет назад