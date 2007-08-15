maky

Михаил Котляр maky

 
39 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Разработка игры для iPhone/iPod

    Необходимо разработать игровое приложения для iPhone/iPod Игра по типу Lines: меню, выбор уровня, игровой процесс, статистика, лучшие результаты. Пакет графики предоставлется. Жду предложения, ТЗ по вышлю по запросу.

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Графика для небольшой игры по типу Lines

    Необходимо разработать комплект графики для небольшой игры по типу Lines: Перечень необходимых ресурсов: 1. Заставка. 2. Элементы пользовательского интерфейса: рамки, кнопки и фоновые изображения. 3. Игровое поле (7 разных уровней). 4. Шарики (+ анимация появление/удаление). Прилагаю более подробное описание игры и ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • J2ME Mobile game

    Необходимо сделать игру для мобильного телефона. Графические ресурсы будет предоставлены. Жанр игры "fun racing game". Подобные игры: Rayman Kart Crash Racing Необходимо разработать похожую игру, но только в 2D. Укажите свою цену и сроки пожалуйста

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад