Необходимо сделать игру для мобильного телефона. Графические ресурсы будет предоставлены. Жанр игры "fun racing game". Подобные игры: Rayman Kart Crash Racing Необходимо разработать похожую игру, но только в 2D. Укажите свою цену и сроки пожалуйста