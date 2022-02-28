Диктор, актер озвучания
Привет! Меня зовут Рустам!
Профессионально занимаюсь озвучанием фильмов, сериалов, игр, рекламы, информационных роликов в течение уже 7 лет. Работал на московских студиях Пифагор, Кириллица, Синелаб. Озвучивал проекты для Кинопоиска и Netflix.
У меня универсальных голос, могу озвучит как молодого паренька, так и столетнего старца.
Работаю на профессиональном оборудовании в акустической кабине, так что чистый звук без лишних шумов обеспечу!
Список оборудования:
Микрофон прямиком из США - CAD E100S
Предусилитель dbx 286s
Графический эквалайзер dbx 131s
Звуковая карта Roland QUAD-CAPTURE
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Портфолио
- Дикторское демо21 просмотр
- Русский трейлер к игре Хогвартс "Наследие"23 просмотра
- Закадровое озвучание и дубляж23 просмотра
- Аудиокнига31 просмотр
- Дублирование трейлера к игре GhostWire: Tokyo24 просмотра