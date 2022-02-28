Диктор, актер озвучания

Привет! Меня зовут Рустам!

Профессионально занимаюсь озвучанием фильмов, сериалов, игр, рекламы, информационных роликов в течение уже 7 лет. Работал на московских студиях Пифагор, Кириллица, Синелаб. Озвучивал проекты для Кинопоиска и Netflix.

У меня универсальных голос, могу озвучит как молодого паренька, так и столетнего старца.

Работаю на профессиональном оборудовании в акустической кабине, так что чистый звук без лишних шумов обеспечу!

Список оборудования:

Микрофон прямиком из США - CAD E100S

Предусилитель dbx 286s

Графический эквалайзер dbx 131s

Звуковая карта Roland QUAD-CAPTURE