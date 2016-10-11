malankhanova

Опыт работы
С мая 2016 по наст.время - менеджер-дизайнер в салоне мебели: “ Персона-мебель”, г. Красноярск
Мая 2015 - апрель 2016 год - менеджер-дизайнер, сеть салонов мебели на заказ "Импровизация", г. Иркутск
Июль 2014 - январь 2015 год - менеджер-дизайнер, мебельный салон Командор, г. Иркутск
Февраль 2014-май 2014 год - менеджер по подбору персонала, консалтинговая компания “Высшая Лига Руководителей”
Апрель 2013 - октябрь 2013 год -заместитель директора по коммерческим вопросам, ООО Автотрейд-Автоград, г. Иркутск
Август 2011 - апрель 2013 год - менеджер по продажам, ООО Автотрейд-Автоград, г. Улан-Удэ
Апрель 2011 - август 2011 год - кассир , ООО Автотрейд-Автоград, г. Улан-Удэ
Ноябрь 2010- март 2011 год - кассир, ночной клуб Гламурный партизан, г. Улан-Удэ.
Май 2009 - июнь 2010 год - администратор автомоечного комплекса “ Чистые пруды”, г. Южно-Сахалинск.
Ноябрь 2008 - май 2009 год - кассир, автосервис “Миллер”, г. Южно-Сахалинск
Образование
Образование средне-специальное.
Улан-удэнский торгово-экономический техникум , 2007 год
Специальность: Финансист
Дополнительное образование
Курс: Помощник инфобизнесмена. Академия удаленной работы Ольги Будаевой, 2016 год
Курс: Технология продаж в торговом зале. Бизнес-группа Оксаны Фомушкиной, г. Иркутск, 2015 год.
Курс: Тренинг "Полный контроль бизнеса". Вадим Мальчиков, г. Иркутск, 2014 год.
Курс: Анализ финансовых рисков и торговля финансовыми активами. Международная Академия биржевой торговли «Форекс Клуб», г. Южно-Сахалинск, 2009 год.
Курс: 1С: Бухгалтерия, Улан-удэнский торгово-экономический техникум, 2006 год.
Курс: Мастер по маникюру и наращивание ногтей. НОУ ЦПО Миллениум г. Улан-Удэ
2004 год.
Мои навыки:
- Поиск информации
- Работа с клиентами
- Работа с персоналом
- Работа в таблице
- Составление текстов
- Умение работать по телефону
- Холодные и теплые продажи
- Работа с рассылкой
- Написание статей
- Рерайт
- Транскрибация
- Работа с youtube каналом
- Монтаж видео
- 1С
- Microsoft Office ( Word, Excel)
- Corel Draw
- PRO100
- Google Docs
- Яндекс, Google диски
- Dropbox
- FastStone Capture
- Gyazo
- Camtasia Studio
- Paint
хайкинг( пеший туризм); вязание спицами, крючком; чтение; йога; подделки из пластика.
Личные качества:
Коммуникабельна, легко обучаема, ответсвенно подхожу к заданиям и работе, надежна, выполняю работу качественно, в срок, умею работать с большим объемом информации, не конфликтна, люблю добиваться поставленных целей.
Готова приступить к работе прямо сейчас!