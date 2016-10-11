malankhanova

Светлана malankhanova

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Оперативный и незаменимый личный помощник.

Опыт работы

С мая 2016 по наст.время - менеджер-дизайнер в салоне мебели: “ Персона-мебель”, г. Красноярск

Мая 2015 - апрель 2016 год - менеджер-дизайнер, сеть салонов мебели на заказ "Импровизация", г. Иркутск

Июль 2014 - январь 2015 год - менеджер-дизайнер, мебельный салон Командор, г. Иркутск

Февраль 2014-май 2014 год - менеджер по подбору персонала, консалтинговая компания “Высшая Лига Руководителей”

Апрель 2013 - октябрь 2013 год -заместитель директора по коммерческим вопросам, ООО Автотрейд-Автоград, г. Иркутск

Август 2011 - апрель 2013 год - менеджер по продажам, ООО Автотрейд-Автоград, г. Улан-Удэ

Апрель 2011 - август 2011 год - кассир , ООО Автотрейд-Автоград, г. Улан-Удэ

Ноябрь 2010- март 2011 год - кассир, ночной клуб Гламурный партизан, г. Улан-Удэ.

Май 2009 - июнь 2010 год - администратор автомоечного комплекса “ Чистые пруды”, г. Южно-Сахалинск.

Ноябрь 2008 - май 2009 год - кассир, автосервис “Миллер”, г. Южно-Сахалинск

Образование

Образование средне-специальное.

Улан-удэнский торгово-экономический техникум , 2007 год

Специальность: Финансист

Дополнительное образование

Курс: Помощник инфобизнесмена. Академия удаленной работы Ольги Будаевой, 2016 год

Курс: Технология продаж в торговом зале. Бизнес-группа Оксаны Фомушкиной, г. Иркутск, 2015 год.

Курс: Тренинг "Полный контроль бизнеса". Вадим Мальчиков, г. Иркутск, 2014 год.

Курс:   Анализ финансовых рисков и торговля финансовыми активами.  Международная Академия биржевой торговли «Форекс Клуб», г. Южно-Сахалинск, 2009 год.

Курс:   1С: Бухгалтерия, Улан-удэнский торгово-экономический техникум, 2006 год.

Курс:   Мастер по маникюру и наращивание ногтей.  НОУ ЦПО Миллениум г. Улан-Удэ

2004 год.

Мои навыки:

  • Поиск информации
  • Работа с клиентами
  • Работа с персоналом
  • Работа в таблице
  • Составление текстов
  • Умение работать по телефону
  • Холодные и теплые продажи
  • Работа с рассылкой
  • Написание статей
  • Рерайт
  • Транскрибация
  • Работа с youtube каналом
  • Монтаж видео
Работаю с такими программами:

  • Microsoft Office ( Word, Excel)
  • Corel Draw
  • PRO100
  • Google Docs
  • Яндекс, Google диски
  • Dropbox
  • FastStone Capture
  • Gyazo
  • Camtasia Studio
  • Paint
Хобби:

хайкинг( пеший туризм); вязание спицами, крючком; чтение; йога; подделки из пластика.

Личные качества:

Коммуникабельна, легко обучаема, ответсвенно подхожу к заданиям и работе, надежна, выполняю работу качественно, в срок, умею работать с большим объемом информации, не конфликтна, люблю добиваться поставленных целей.

Готова приступить к работе прямо сейчас!