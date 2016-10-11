malankhanova

Оперативный и незаменимый личный помощник.

Опыт работы

С мая 2016 по наст.время - менеджер-дизайнер в салоне мебели: “ Персона-мебель”, г. Красноярск

Мая 2015 - апрель 2016 год - менеджер-дизайнер, сеть салонов мебели на заказ "Импровизация", г. Иркутск

Июль 2014 - январь 2015 год - менеджер-дизайнер, мебельный салон Командор, г. Иркутск

Февраль 2014-май 2014 год - менеджер по подбору персонала, консалтинговая компания “Высшая Лига Руководителей”

Апрель 2013 - октябрь 2013 год -заместитель директора по коммерческим вопросам, ООО Автотрейд-Автоград, г. Иркутск

Август 2011 - апрель 2013 год - менеджер по продажам, ООО Автотрейд-Автоград, г. Улан-Удэ

Апрель 2011 - август 2011 год - кассир , ООО Автотрейд-Автоград, г. Улан-Удэ

Ноябрь 2010- март 2011 год - кассир, ночной клуб Гламурный партизан, г. Улан-Удэ.

Май 2009 - июнь 2010 год - администратор автомоечного комплекса “ Чистые пруды”, г. Южно-Сахалинск.

Ноябрь 2008 - май 2009 год - кассир, автосервис “Миллер”, г. Южно-Сахалинск

Образование

Образование средне-специальное.

Улан-удэнский торгово-экономический техникум , 2007 год

Специальность: Финансист

Дополнительное образование

Курс: Помощник инфобизнесмена. Академия удаленной работы Ольги Будаевой, 2016 год

Курс: Технология продаж в торговом зале. Бизнес-группа Оксаны Фомушкиной, г. Иркутск, 2015 год.

Курс: Тренинг "Полный контроль бизнеса". Вадим Мальчиков, г. Иркутск, 2014 год.

Курс: Анализ финансовых рисков и торговля финансовыми активами. Международная Академия биржевой торговли «Форекс Клуб», г. Южно-Сахалинск, 2009 год.

Курс: 1С: Бухгалтерия, Улан-удэнский торгово-экономический техникум, 2006 год.

Курс: Мастер по маникюру и наращивание ногтей. НОУ ЦПО Миллениум г. Улан-Удэ

2004 год.

Мои навыки:

Поиск информации

Работа с клиентами

Работа с персоналом

Работа в таблице

Составление текстов

Умение работать по телефону

Холодные и теплые продажи

Работа с рассылкой

Написание статей

Рерайт

Транскрибация

Работа с youtube каналом

Монтаж видео

1С

Microsoft Office ( Word, Excel)

Corel Draw

PRO100

Google Docs

Яндекс, Google диски

Dropbox

FastStone Capture

Gyazo

Camtasia Studio

Paint

хайкинг( пеший туризм); вязание спицами, крючком; чтение; йога; подделки из пластика.

Личные качества:

Коммуникабельна, легко обучаема, ответсвенно подхожу к заданиям и работе, надежна, выполняю работу качественно, в срок, умею работать с большим объемом информации, не конфликтна, люблю добиваться поставленных целей.

Готова приступить к работе прямо сейчас!